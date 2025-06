Giulia De Lellis e Tony Effe insieme al baby shower della figlia, i futuri genitori allontanano le voci di crisi

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Non sembra esserci nessuna crisi all'orizzonte tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Se di recente alcuni gossip, lanciati dal settimanale Chi, avevano avvistato il rapper da solo alla settimana della moda maschile a Milano, ora i futuri genitori si sono riuniti pubblicamente. L'occasione è stato il baby shower organizzato per la piccola Priscilla, la loro prima figlia in arrivo. Sui social alcuni scatti della giornata dedicata alla bambina, alla quale hanno partecipato entrambi.

Tony Effe e Giulia De Lellis insieme al baby shower della figlia Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato un baby shower per festeggiare l'arrivo della loro prima figlia Priscilla, che nascerà tra qualche mese. Per l'occasione hanno scelto una location immersa nel verde, il Relais Appia Antica, che ha ospitato una festa curata nei minimi dettagli e pensata per tutti i tipi di ospiti. Una piscina, un grande giardino, buffet con dolci e cibo di ogni genere e attività per i più piccoli sono stati il cuore dell'evento. A raccontarlo sui social sono stati in realtà gli invitati: Giulia De Lellis non ha pubblicato alcuna storia Instagram, ma compare di sfuggita in quelle della cucina Alice De Lellis, che ha partecipato accompagnata dal marito. Tony Effe invece ha ripubblicato gli scatti dell'amico Side e del produttore Sike Luke presente con il figlio Teseo. I futuri genitori, quindi, erano insieme per un'occasione speciale, anche se sui social per il momento nessuna foto esplicita che li ha visti posare insieme.

Le recenti voci di crisi

Manca sempre meno alla nascita della prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. Come aveva raccontato tra le sue storie Instagram, la futura mamma è impegnata tra "medici e controlli in ospedale", mentre il rapper di recente aveva sfilato a Milano durante la settimana della moda maschile. È da tempo però che i due non si mostrano insieme sui social, tanto che il settimanale Chi aveva avanzato l'ipotesi di una crisi. A farlo pensare il fatto che De Lellis non fosse presente in occasione della sfilata del compagno alla fashion Week. "Lui ha sfilato durante la fashion week milanese e lei non c'era", aveva sottolineato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Una ipotesi, quella di una crisi, smentita però dal fatto che entrambi erano presenti al baby shower della figlia.