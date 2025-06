video suggerito

Giulia De Lellis svela come sta andando la gravidanza: "Sono giorni che giro tra medici e ospedali" Manca ormai poco al parto di Giulia De lellis e, con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l'influencer e imprenditrice ha aggiornato i fan sull'andamento della sua gravidanza: "Quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena".

A cura di Sara Leombruno

Sono passati quasi due mesi da quando Giulia De Lellis ha fatto sapere di essere in dolce attesa di Priscilla, la bambina che avrà con Tony Effe. Ormai manca poco al parto e, con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l'influencer e imprenditrice ha aggiornato i fan sull'andamento della gravidanza: "Sono giorni che giro tra medici e ospedali".

Come sta andando la gravidanza di Giulia De Lellis

Visibilmente provata dal caldo che in questi giorni attanaglia la Capitale, Giulia De Lellis si è ripresa mentre era in giro in auto insieme all'assistente del suo migliore amico. L'influencer ha colto l'occasione per aggiornare i fan sull'andamento del periodo in dolce attesa: "La gravidanza, il parto e tutto sono una pratica, diciamocelo. Sono giorni che giro tra ospedali e medici, per sistemare tutte le cose del parto, ma sono contenta perché mi sono messa tranquilla, quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena, ma si arriva a un certo punto in cui ci sono pratiche inevitabili da sbrigare e sono stati giorni dedicati a questo, chi ha figli o li aspetta mi capirà", le parole.

La battuta di Tony Effe sulla figlia in arrivo: "Appena nasce, entro in carcere"

Fin dall'annuncio sui social della gravidanza, Tony Effe e Giulia De Lellis sono diventati tra le coppie più chiacchierate. Di recente, il rapper ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, in cui non ha risparmiato una battuta sull'arrivo della piccola Priscilla, il cui nome è inciso sulla sua pelle: "Appena nasce, entro in carcere. Scherzo”, ha detto l'artista. Sulla sua vita oggi ha però confidato: "L'amore e la famiglia sono le uniche cose che amo". Ormai, dovrebbero mancare un paio di mesi all'arrivo della bambina, e la coppia appare più affiatata che mai. Non ci resta che augurare loro che il prossimo sia uno dei periodi più felici della loro vita.