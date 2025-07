video suggerito

Un anno d'amore per Tony Effe e Giulia De Lellis: "La prima notte insieme dopo il matrimonio di Cecilia e Ignazio" Era il 30 giugno di un anno fa quando, tra i fiori d'arancio di Cecilia e Ignazio, è scattata la scintilla. Oggi, dodici mesi dopo quella prima notte insieme, Tony Effe e Giulia De Lellis aspettano una bambina e festeggiano il loro primo anniversario con un gesto romantico a distanza.

A cura di Stefania Rocco

Era il 30 giugno di un anno fa quando Tony Effe e Giulia De Lellis furono fotografati vicini in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Proprio quella notte, seguita alle numerose ore di festa, avrebbe segnato l’inizio della loro storia d’amore. A raccontare i dettagli di quel legame – date incluse – è stato lo stesso trapper romano nel suo libro Non volevo ma lo sono, dove rivela che fu proprio la partecipazione di entrambi a quell’evento organizzato per festeggiare le nozze di due cari amici a segnare l’inizio della loro relazione. Una scintilla scattata in un contesto da favola e diventata nel giro di un anno qualcosa di molto più grande: oggi Giulia è incinta di sette mesi e la coppia aspetta la loro prima figlia, che si chiamerà Priscilla.

Rose rosse in Grecia: il regalo (a distanza) di Tony

Giulia, attualmente ad Atene per un evento, soggiorna al lussuoso Four Seasons Astir Palace Hotel. È lì che le è arrivato un mazzo di rose rosse direttamente da Parigi, dove Tony si trova per lavoro. Il gesto, documentato nelle sue Instagram Stories, la rende raggiante mentre sfoggia sorridente il romantico omaggio ricevuto e già sistemato in bella vista nella sua suite vista mare. Nonostante la distanza, Tony ha trovato il modo di far sentire la sua presenza in un giorno per loro simbolico. Un anniversario speciale, celebrato con la semplicità dei fiori ma con il peso di un legame ormai solido. A distanza di un solo anno, la loro vita è cambiata radicalmente. E lo ha fatto in meglio.

Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano Priscilla, prima figlia per entrambi

Tra al massimo qualche mese, Giulia e Tony accoglieranno Priscilla, prima figlia per entrambi. La bambina è arrivata quando i due erano ancora all’inizio della loro storia d’amore eppure la notizia della gravidanza è stata accolta da entrambi con gioia. Risale a pochi giorni fa il baby shower organizzato dall’influencer per la sua bambina, la prima occasione per festeggiarla in attesa della nascita, momento che segnerà per i neo genitori il primo grande cambiamento della loro vita.