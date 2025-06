Giulia De Lellis e Tony Effe al baby shower della figlia Priscilla: le foto di famiglia e i video dell’evento Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato il baby shower per la figlia Priscilla che nascerà a breve. La coppia ha posato davanti alle telecamere di amici e parenti: le immagini inedite dell’evento a Roma. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno preparando ad accogliere la loro prima figlia, Priscilla, e ieri hanno organizzato un baby shower per festeggiare con amici e parenti l'attesa nascita. Estremamente riservati sulla loro storia d'amore e sul loro privato, seppur siano due volti molto ricercati nel mondo del gossip, non hanno condiviso sui loro profili Instagram le immagini del party organizzato a Roma, in un locale per ricevimenti. Ci hanno pensato i loro amici e parenti attraverso le IG stories: con video e foto hanno documentato il pomeriggio trascorso in compagnia dei neo genitori.

Le foto e i video del baby shower di Giulia De Lellis e Tony Effe per Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno organizzato il baby shower per la figlia Priscilla ieri, al Relais Appia Antica, a Roma. Con amici e parenti hanno festeggiato l'arrivo della loro prima figlia: con un pic nic, un bagno in piscina e tanti dolci hanno trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia dei loro cari.

Entrambi non hanno condiviso immagini o video della giornata trascorsa: ci hanno pensato, però, gli invitati a documentare il party organizzato. In giardino era presente anche una tavola imbandita con bavaglini e colori: i più creativi hanno potuto decorare il bavaglino per il bebè con disegni o scritte.

Le recenti voci di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe

Nessuna crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia è sempre stata molto riservata e raramente ha condiviso foto insieme sui social. L'assenza di immagini di coppia nelle ultime settimane e i vari impegni lavorativi di entrambi che li hanno costretti a stare distanti, avevano fatto preoccupare i fan che si chiedevano se tra i due ci fosse un po' di maretta. Le voci di crisi rientrano con le immagini inedite del baby shower organizzato per Priscilla, la loro prima figlia in arrivo.