Tony Effe sfila alla fashion week, Giulia De Lellis assente: "Da tempo non si vedono insieme, aria di crisi" Giulia De Lellis e TOny Effe sono in crisi? Da tempo i due, che presto diventeranno genitori della loro prima figlia, non si mostrano insieme sui social e in pubblico. In più, secondo il settimanale Chi, di recente il rapper ha sfilato alla settimanale della moda di Milano e l'influencer non era presente in alcun modo.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno alla nascita della prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. La futura mamma è impegnata tra "medici e controlli in ospedale",come ha raccontato tra le stories, mentre il rapper di recente ha sfilato a Milano durante la settimana della moda maschile. Da tempo, però, i due non si mostrano insieme sui social. C'è aria di crisi proprio a pochi mesi dall'arrivo della piccola Priscilla?

Giulia De Lellis assente alla sfilata di Tony Effe: aria di crisi?

Secondo il settimanale Chi, è da un bel po' di tempo che De Lellis e Tony Effe non si mostrano insieme sui social e in occasione di eventi pubblici. Un'assenza che non è passata inosservata e che appare piuttosto insolita in un periodo così delicato e felice delle loro vite. "Lui ha sfilato durante la fashion week milanese e lei non c'era", ha sottolineato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il rapper ha indossato i panni del modello per il brand PDF Channel di Domenico Formichetti e l'influencer non era presente all'evento e non ha neanche mostrato la sua vicinanza al compagno con un racconto sui social,

Tony Effe durante la Milano fashion week uomo

Tony Effe e Giulia De Lellis presto genitori di Priscilla

Sono passati circa due mesi da quando Giulia De Lellis ha annunciato di essere incinta. L'arrivo della prima figlia con Tony Effe, che si chiamerà Priscilla, è sempre più vicino. L'influencer intanto continua a raccontare la sua gravidanza sui social, spiegando di essere impegnata in controlli medici. Il rapper ha inciso il nome della figlia sulla pelle con un tatuaggio e intanto, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, scherza: " Appena nasce, entro in carcere. Scherzo. L'amore e la famiglia sono le uniche cose che amo".