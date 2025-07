Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza in Sicilia, chi è il bambino delle prove da futuri genitori

Giulia De Lellis e Tony Effe si godono una prima vacanza in Sicilia. I due sono in un resort con una coppia di amici, accompagnati dal figlio che, infatti, è particolarmente affezionato alla coppia che può iniziare le prime prove da futuri genitori.

Per Giulia De Lellis e Tony Effe le vacanze sono già iniziate. I due si trovano in Sicilia, in un resort di lusso, dove stanno trascorrendo alcuni giorni lontano dalla caotica routine della città e si preparano all'arrivo della piccola Priscilla. Tra una partita a golf e ovviamente mare, a fargli compagnia c'è anche il figlio di una coppia di amici. La nota influencer si è amorevolmente presa cura del bimbo, mentre il cantante ha giocato con lui a calcio e gli ha insegnato come giocare a golf. Le prove da genitori sono ufficialmente iniziate.

La vacanza tra relax e la passione per il golf

Eccoli a bordo della caddy, che sorridono insieme al loro piccolo ospite che, in queste vacanze siciliane, è stato quasi sempre accanto a loro. Mentre lei si diletta a coccolarlo, lui intrattiene il bimbo giocando a calcio oppure mostrandogli come si gioca a golf. Tony Effe, infatti, è un grande appassionato di golf e durante la sua permanenza nel resort siciliano, non si è perso l'opportunità di concedersi qualche ora tra in uno dei green più esclusivi della zona, con un panorama mozzafiato e immerso nel tipico paesaggio siciliano, un po' agreste. Intanto, mentre il rapper romano si diletta tra un tiro e l'altro, l'influencer si rilassa in compagnia delle amiche che hanno condiviso questa breve vacanza con loro.

Fonte Instagram

Quando nascerà la prima figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis

Se prima di dare la notizia della gravidanza i due avevano mantenuto il riserbo quanto più a lungo possibile, prima che i paparazzi beccassero l'influencer intenta a mostrare il pancino, ora Giulia De Lellis mostra con disinvoltura le rotondità della gravidanza e condivide con i suoi followers considerazioni e momenti di questo periodo così intenso. La piccola si chiamerà Priscilla, non è ancora chiaro quando nascerà, ma non dovrebbero mancare molti mesi all'annuncio che vedrà i due principi di Roma diventare mamma e papà per la prima volta. Un'emozione incredibile, sulla quale il rapper ha già scherzato, in attesa di poter tenere tra le braccia la sua bambina.