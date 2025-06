video suggerito

Tony Effe e la battuta sulla figlia con Giulia De Lellis: “Appena nasce entro in carcere”, poi svela come investe i suoi soldi Tony Effe si racconta in una lunga intervista e ammette: “L’amore e la famiglia sono le uniche cose che amo”. Sarà nel cast del cinepanettore “Delitto sulle nevi” con Christian De Sica: “Non ho mai lavorato tanto in vita mia”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Effe si è raccontato in un'intervista. Il cantante ha ricordato l'esperienza del Festival di Sanremo, ha espresso la sua preferenza per Mediaset rispetto alla Rai, ha svelato che presto lo vedremo in un cinepanettone e ha spiegato come gestisce i soldi guadagnati. Poi, la battuta sulla figlia che aspetta con la sua compagna Giulia De Lellis: "Appena nasce, entro in carcere. Scherzo”. Sulla sua vita oggi ha confidato: "L'amore e la famiglia sono le uniche cose che amo".

Tony Effe, i dubbi su Sanremo, il cinepanettone e la preferenza per Mediaset

Tony Effe, in un'intervista rilasciata a Carlo Antonelli per Repubblica ha spiegato di avere partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano Damme ‘na mano solo perché aveva voglia di farlo, senza troppe aspettative: "Mi sono messo in gioco, mi sono divertito". Tuttavia, ha anche ammesso di essere "competitivo" e di avere capito a un certo punto che non avrebbe mai potuto vincere, ma non per questioni legate alla canzone:

Sono competitivo. Quindi da quando ho capito che non c'era modo di vincere per varie questioni – che principalmente avevano a che fare con chi ero io, e non con la mia performance – a quel punto mi sono un po' girato male, no? Poi personalmente io sto con Mediaset, non con la Rai. Mi sento a casa lì. Canale 5.

Nonostante reputi Silvio Berlusconi "discutibile come persona", gli piace lo "stereotipo di italiano" che ritiene rappresenti. In questi giorni, Tony Effe sta girando il cinepanettone "Delitto sulle nevi" con Christian De Sica: “Tutto vero. Non ho mai lavorato tanto in vita mia”.

Come gestisce i soldi guadagnati

Quando gli è stato chiesto come sia solito investire i soldi guadagnati, Tony Effe ha fatto sapere: "Ho un conto in banca. È difficile perché ormai complicato. Comunque di base investimenti veri. Adesso ho comprato uno studio molto costoso”. A volte si concede degli orologi d'oro che poi tiene per sé. Quanto ai "classici investimenti finanziari" che propone la banca, in genere se ne occupa la madre: “Quelli li fa mia madre col mio conto cointestato perché ci sono un bel po’ di conti in tal senso”.