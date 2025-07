video suggerito

Tony Effe in concerto urla "Ti amo" a Giulia De Lellis dal palco, poi la richiesta per la figlia Priscilla Durante un live-evento a Roma, Tony Effe ha sorpreso il pubblico con una dedica rivolta alla compagna Giulia De Lellis. Prima le ha rivolto una dichiarazione d'amore e subito dopo ha chiesto un applauso speciale per la figlia Priscilla.

A cura di Stefania Rocco

Un “Ti amo” gridato dal palco e rivolto alla compagna Giulia De Lellis, presente tra il pubblico. Tony Effe ha scelto un momento tutto suo, durante un grande evento live al Circo Massimo, per mandarle un messaggio chiarissimo. La romana, sorpresa e divertita, è stata inquadrata proprio mentre chiedeva stupita se quella dedica fosse davvero per lei. Poi, compreso il senso, ha sorriso con tenerezza. Accanto a lei le due nipotine, ospiti speciali del concerto del trapper romano. Un fuori programma romantico che ha infiammato i presenti, sorpresi da un raro momento di pubblico romanticismo da parte dell’artista.

Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo anno d’amore

Il tempismo non è casuale: proprio in questi giorni, Tony Effe e Giulia festeggiano il primo anno insieme. La loro storia è cominciata nel 2024, in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un amore nato con discrezione (nonostante l’altissima attenzione generale che ha cominciato a circondare i due dal momento dei primi pettegolezzi emersi a proposito di un flirt), tenuto inizialmente lontano dai riflettori, nonostante qualche paparazzata inaspettata. Ma adesso che l’influencer aspetta una bambina, Tony ha deciso di mostrarsi apertamente, senza più filtri. Quella sul palco è stata una dichiarazione d’amore in piena regola: plateale, sì, ma anche profondamente romantica.

La dedica a Priscilla: “Fate casino per mia figlia”

Ma Tony non si è fermato lì. Poco dopo, ha voluto coinvolgere il pubblico in un altro momento personale, forse ancora più significativo. “Adesso vi chiedo di fare un sacco di casino per mia figlia Priscilla”, ha urlato, invitando i fan ad applaudire ancora più forte. Anche Giulia, emozionata, si è unita all’applauso per la loro bambina. Quello mostrato da Tony sul palco del Circo Massimo è un lato inedito dell’artista: più intimo, più esposto, che ha cominciato a emergere da quando ha saputo che sarebbe diventato padre. Una novità che sembra davvero piacergli.