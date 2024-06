Giulia De Lellis e Tony Effe paparazzati dopo il concerto di Geolier: ma a Fanpage.it si è detta single

video suggerito

Giulia De Lellis è stata pizzicata a cena con Tony Effe. Lei e il rapper, dopo il concerto di Geolier a Napoli, hanno passato la serata insieme. Nelle foto pubblicate sul settimanale Chi, l'affinità tra i due è palese e l'influencer, a Fanpage.it, aveva rivelato sia di apprezzare i brani del cantante che di essere single da sei mesi, smentendo le voci di una sua relazione con Giano Del Bufalo.

Giulia De Lellis e Tony Effe a cena insieme

Dopo il concerto di Geolier a Napoli, Tony Effe e Giulia De Lellis sono stati pizzicati in un locale a Napoli, intorno a mezzanotte, insieme ad un gruppo di amici. Nelle foto pubblicate sul settimanale traspare la sintonia tra i due, fianco al fianco nel corso di una serata che è durata fino alle due del mattino. Nelle scorse settimane si ipotizzava che tra il rapper e Chiara Ferragni, sorpresi in un ristorante a Milano, ci fosse un flirt. Giulia De Lellis, invece, era stata per settimane al centro del gossip per la sua frequentazione con Giano Del Bufalo. L'influencer, però, ha fatto chiarezza in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, specificando che la sua ultima storia d'amore è stata quella con Carlo Gussalli Beretta: "Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione".

Giulia De Lellis e la playlist con i brani di Tony Effe

L'influencer ha svelato di apprezzare particolarmente Tony Effe come cantante. Nella playlist del suo telefono, infatti, i brani salvati spaziano da quelli di Vasco Rossi a quelli del rapper. Scelte che descrivono il suo presente, periodo un po' particolare: "È proprio la confusione del momento attuale". Nel suo telefono, poi, tra le ultime foto scattate c'è una frase di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano".