Tony Effe: “Adesso sono single, l’ultima storia due mesi fa. Ho solo bisogno di amore vero” Tony Effe ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale, dopo essere finito al centro di numerosi gossip, da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis. Durante un servizio de Le Iene, il cantante ha spiegato: “Adesso sono single, da due mesi sono solo. Non ho bisogno di belle fi**e, ma solo di affetto e amore vero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tony Effe è uno die nomi più chiacchierati di questa estate. Il rapper è stato associato a diversi gossip, dal presunto flirt con Chiara Ferragni (mai confermato) a quello con Giulia De Lellis, con cui di recente è stato anche paparazzato al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. A fare chiarezza sulla sua vita sentimentale di Nicolò Rapisarda ci ha pensato l'inviato de Le Iene Nicolò De Vitiis, che ha passato con l'interprete di Sesso e Samba 48 ore intere.

Tony Effe fa chiarezza sulla sua vita privata

"Adesso sono single", ha spiegato Tony Effe nel servizio de Le Iene andato in onda mercoledì 3 luglio. Nessuna delle ragazza con cui è stato paparazzato, quindi, è la sua attuale fidanzata. L'ultima relazione risale a due mesi fa e ora il rapper è alla ricerca di un rapporto più stabile nella sua vita, di una persona con cui costruire qualcosa: "Non ho bisogno di belle fi**e, ma solo di affetto e amore vero. Da due mesi sono solo. Non è che ho costruito tanto a livello di rapporti, adesso far famiglia è complicato. Non voglio essere un papà vecchio".

Nelle 48 ore passate con l'inviato, il rapper ha confessato anche di non dormire con qualcuna da due mesi e, anche quando sta conoscendo una ragazza, prima di farlo impiega diverso tempo: "Prima di dormire con una ragazza, ci metto un po'". Prima di addormentarsi, però, prende in mano il telefono e risponde ai messaggi di diverse ragazze. "Chi ti scrive?", domanda curioso De Vitiis. "Questa è famosissima, ma è impegnata. E quindi? Stica**i. Mi scrive che fai, dove vai, vediamoci", rivela Tony Effe.

Il presunto flirt di Tony Effe con Chiara Ferragni e le foto con Giulia De Lellis

Lo scorso giugno, il nome di Tony Effe è stato associato a Chiara Ferragni. Ad alimentare il gossip alcuni indizi, come il fatto che l'imprenditrice indossasse la stessa maglia a righe del rapper. Poi il settimanale Chi aveva publicato alcune foto che ritraevano i due insieme a cena con alcuni amici. Le voci però non sono mai state confermate, tanto che poco dopo si parlava di un flirt tra Tony Egge è Giulia De Lellis. Il cantante è stato paparazzato con lei dopo il concerto di Geolier e anche mentre ballavano insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In quell'occasione, l'influencer ha indossato la giacca del cantante, che al padre dello sposo ha spiegato: "Ho prestato la giacca alla signorina che aveva freddo". Secondo Deianira Marzano, durante il party nuziale di Moser e Rodriguez, Giulia De Lellis avrebbe litigato con Tony Effe dopo averlo sorpreso a fumare con un'altra ragazza. Ma al momento si tratta solo di un'indiscrezione.