Tony Effe e le voci sul flirt con Giulia De Lellis: il rapper fa chiarezza in un video per una fan Tony Effe in un video avrebbe smentito il flirt con Giulia De Lellis. Già nel servizio de Le Iene aveva confermato di essere single: "Tutto fake", le parole nel video registrato per una fan.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver chiarito a Le Iene di essere single, Tony Effe smentisce anche il presunto flirt con Giulia De Lellis. Dopo il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser iniziò a circolare una voce che li vedeva insieme come coppia. Le foto vicini, la presunta scenata di gelosia e la paparazzata a cena: tutti gli indizi non sembravano lasciare dubbi ai fan, ma nelle ultime ore Nicolò Rapisarda avrebbe smentito il gossip in un video registrato per una fan.

La smentita del flirt con Giulia De Lellis

Alla richiesta di rispondere al flirt con Giulia De Lellis, Tony Effe ha registrato un video con una fan nel quale smentirebbe il gossip con l'influencer. Nel video condiviso da Vicolodellenews.com, il rapper afferma: "Tranquille ragazze è tutto fake, non vi preoccupate". Come testo, a corredo del video, la frase scritta dalla fan: "Ragazze, me l'ha confermato, non sta con Giulia De Lellis".

Eppure le foto e i video circolati sembravano parlar chiaro. Dopo il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, iniziò a circolare la voce secondo la quale Tony Effe e Giulia De Lellis, oltre a essersi resi protagonisti di una lite scatenata per gelosia, avevano trascorso gran parte del tempo insieme. Nonostante la presenza di Damante, l'influencer avrebbe avuto occhi solo per il rapper. Le voci circolate sembravano trovare conferma nelle foto, ma le ultime parole di Tony Effe metterebbero un punto al gossip.

Tony Effe sulla sua vita privata: "Ho bisogno di un amore vero"

"Non ho bisogno di belle fi**e, ma solo di affetto e amore vero. Da due mesi sono solo. Non è che ho costruito tanto a livello di rapporti, adesso far famiglia è complicato. Non voglio essere un papà vecchio": con queste parole Tony Effe ha rotto il silenzio riguardo la sua vita privata. Ai microfoni de Le Iene, nel servizio del 3 luglio, il rapper ha raccontato di aver interrotto una relazione due mesi fa: "Prima di dormire con una ragazza, ci metto un po'" ha poi aggiunto prima di rivelare di ricevere delle avances da una donna "famosissima" ma già impegnata: "Questa è famosissima, ma è impegnata. E quindi? Stica**i. Mi scrive che fai, dove vai, vediamoci".