"Chiara Ferragni ha raggiunto Tony Effe al tavolo", il nuovo avvistamento in un ristorante milanese Chiara Ferragni e Tony Effe sono stati avvistati in un ristorante a Milano. Non è la prima volta che i due vengono paparazzati insieme.

Chiara Ferragni e Tony Effe sono stati beccati insieme in un ristorante a Milano, a rivelarlo Dagospia. L'influencer era a cena con sua madre Marina Di Guardo quando è stata raggiunta dal rapper. Non è la prima volta che i due vengono paparazzati e da tempo si vocifera di un flirt tra loro.

Chiara Ferragni e Tony Effe insieme in un ristorante a Milano

Chiara Ferragni si trovava in un ristorante a Milano insieme a sua madre Marina Di Guardo quando, dopo circa quaranta minuti, è arrivato Tony Effe. L'influencer avrebbe quindi raggiunto il rapper al suo tavolo. Non è la prima volta che vengono paparazzati insieme e gli scatti dei due si aggiungono ad una lunga lista di "indizi" disseminati sui social.

Il gossip sul flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe

Nell'ordine: scambi di like, stessa maglia a righe e riferimenti musicali nelle storie pubblicate su Instagram. Erano questi gli elementi che avevano portato molti utenti social a pensare che tra Chiara Ferragni e Tony Effe ci fosse un flirt in corso. Ad alimentare il gossip anche una frecciatina di Taylor Mega, ex fidanzata del rapper, condivisa sul proprio profilo: "Sentiti ridicola" (parafrasi del motto sulla stola di Chiara Ferragni a Sanremo "Pensati libera").

A giugno, poi, l'influencer e il cantante erano stati beccati insieme in un ristorante a Milano. In quell'occasione, però, i due non erano da soli ma in compagnia di un nutrito gruppo di amici in comune, tra questi Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Gilda Ambrosio, Vincenzo Sabatino e il marito Domenico Iovine.

Tony Effe e Chiara Ferragni a cena a Milano, fonte: Chi

Tony Effe e il presunto flirt con Giulia De Lellis

Tony Effe è stato al centro del gossip anche per un presunto flirt con Giulia De Lellis. L'influencer e il rapper erano stati paparazzati insieme sia dopo il concerto di Geolier sia mentre ballavano insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e a ciò si aggiungeva una presunta scenata di gelosia tra i due. Tony Effe, però, in un video smentiva tutte le voci sul flirt con De Lellis: "Tranquille ragazze è tutto fake, non vi preoccupate".