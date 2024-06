video suggerito

Perché si parla di Chiara Ferragni e Tony Effe e cosa c’entra Taylor Mega Dove nasce il gossip sul flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe? A scambi di like sui social e alla scelta di indossare la stessa maglia in una foto poi resa pubblica, si è aggiunta la frecciatina di Taylor Mega, ex del rapper, che sembrerebbe reagire al rumors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un nuovo pettegolezzo sulla vita privata di Chiara Ferragni dopo Fedez riempie in questi giorni le pagine di gossip. Si tratta di un'indiscrezione, priva al momento di conferme o smentite, riguardo un presunto flirt con Tony Effe, rapper che proprio nell'ultimo periodo avrebbe preso le distanze dall'ormai ex marito dell'imprenditrice digitale. A mettere in luce una vicinanza tra la Ferragni e Nicolò Rapisarda, nome all'anagrafe del cantante in radio con Sesso e Samba, gli utenti dei social network ai quali non sarebbero sfuggiti alcuni ‘movimenti' curiosi. A far leva sugli indizi, alcune IG stories di Taylor Mega, ex di Tony Effe, che fanno riferimento al gossip circolato.

Gli indizi sul presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe

Scambi di like su Instagram visibili a tutti, la stessa maglia a righe che entrambi hanno indossato (firmata MiuMiu, come il titolo di una delle ultime canzoni del rapper) e con la quale hanno posato per i social e la scelta dell'influencer di usare come colonna sonora di una IG stories una canzone di Tony Effe. Sono queste alcune ‘prove' che gli utenti social hanno utilizzato per fomentare il gossip che, fino ad ora, non troverebbe né conferme, né smentite. Una sola cosa risulterebbe essere certa, la frecciatina che Taylor Mega ha rivolto alla Ferragni, pubblicata dopo i rumor diffusi.

"Pensati ridicola", la frecciatina di Taylor Mega a Chiara Ferragni

Al rumor circolato riguardo il presunto flirt, è seguita la presunta reazione di Taylor Mega. L'influencer fino al 2019 ha avuto una relazione con Tony Effe, rapper a cui "vuole ancora bene", stando a quanto ha raccontato di recente, e per questo motivo una delle sue ultime IG stories non sarebbe apparsa troppo criptica. Su sfondo nero ha scritto "Sentiti ridicola", parafrasando, si presuppone, il motto sanremese di Chiara Ferragni, ‘Pensati libera‘. Ma non solo. In un video pubblicato poco dopo, canta un brano di Achille Lauro per il quale, stando a recenti indiscrezioni circolate sul web, l'imprenditrice digitale avrebbe avuto un'infatuazione. "Come mi gasi sempre", la dedica al cantante nella stories.

Al momento l'unico estraneo alla faida sembrerebbe essere Fedez che oltre a non aver commentato il gossip, avrebbe voltato pagina dopo la Ferragni con la modella Garance Autiè.