Garance Authié balla sulle note di Fedez e Emis Killa, ecco il primo gesto pubblico per il cantante

A cura di Andrea Parrella

Il 31 maggio esce il nuovo singolo di Fedez e Emis Killa e i due possono contare su una pubblicità speciale, quella di Garance Authié, presunta nuova fiamma di Fedez, con cui la modella francese è stata avvistata pochi giorni fa al Gran Premio di Monte Carlo. Authié sembra essere uscita allo scoperto pubblicando sui social uno spoiler della canzone dei due poche ore prima dell'uscita. La si vede semplicemente ballare per pochi secondi, ma la pubblicazione di questo video su Tik Tok certifica, in qualche modo, la vicinanza a Fedez.

Molti i commenti al video, prevedibilmente in italiano e riferiti proprio al rapporto con Fedez, o rivolti allo stesso cantante. Lui, dal canto suo, non ha aggiunto commenti di alcun tipo rispetto alla vicenda negli ultimi giorni, lasciando che fosse il flusso di chiacchiericcio a parlare al posto suo, compreso quello della quasi ex moglie Chiara Ferragni, che in questi ultimi giorni ha lasciato diversi segnali sparsi sui social velatamente riferiti al suo ex e alla presunta nuova relazione. Nelle prime ore della giornata arriva anche la condivisione di Fedez, che ringrazia Authiè sui social.

Chi è Garance Authié

Garance Authié è una modella francese classe 2004. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata a 9 anni e al momento è seguita da due agenzie, una parigina e una spagnola. In un'intervista al magazine Crush, aveva raccontato di essere appassionata anche di cinema, danza, equitazione e sport acquatici. Alla domanda su dove si immagina in futuro, rispondeva: "A 19 anni ero combattuta tra intraprendere la carriera di modella e l’idea di tuffarmi nel mondo della finanza. Per ora sto gettando le basi per entrambe le opzioni e solo il tempo lo dirà!" Garance Authié è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con corsi di specializzazione in management e finanza. Garance Authié nei giorni scorsi è stata protagonista di alcuni fashion show a Cannes.

Sexy Shop, il singolo di Fedez e Emis Killa

Intanto il 31 maggio esce "Sexy Shop", il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa per Warner Music Italia. Per i due artisti si tratta di un ritorno alle origini, visto il contesto comune in cui sono cresciuti e un rapporto d'amicizia durato per anni, al netto della scelta di prendere strade differenti anche sotto il profilo artistico. Oggi si ritrovano in studio.