Chiara Ferragni e Fedez nella stessa città per il weekend, le foto che riaccendono la speranza dei fan Chiara Ferragni e Fedez si trovano entrambi a Forte dei Marmi per il weekend. I due ex coniugi hanno pubblicato su Instagram alcune foto nella stessa località della Versilia, che hanno riacceso le speranze dei fan: solo coincidenze o possibile incontro?

A cura di Elisabetta Murina

È un periodo piuttosto movimentato nella vita di Fedez e Chiara Ferragni. Dopo la rottura dalla moglie, il rapper ha pubblicato il nuovo singolo Sexy Shop, in collaborazione con Emis Killa, ed è impegnato nella promozione del brano in giro per l'Italia. L'imprenditrice digitale, invece, sta trascorrendo diversi fine settimana con le amiche e le persone care, tra impegni di lavoro, frecciatine all'ex marito e momenti di relax. In questa nuova quotidianità degli ormai ex Ferragnez, però, una foto sembra riaccendere al speranza: i due si trovano negli stessi giorni a Forte dei Marmi. Coincidenza o ipotetico incontro?

Le foto a Forte dei Marmi che riaccendono la speranza dei fan

Come mostrano le immagini condivise sui social, Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere il primo fine settimana di giugno a Forte dei Marmi, in Versilia, con alcune amiche. Tra le stories Instagram, l'imprenditrice digitale ha condiviso alcuni momenti del weekend, pur senza identificare di preciso il luogo in cui si trovava. E proprio nelle stesse ore, anche Fedez si è localizzato nella stessa città, pubblicando alcune foto davanti a un hotel e poi a una festa in occasione del nuovo singolo con Emis Killa. Le immagini sono bastate a riaccendere la speranza e la curiosità dei fan dei Ferragnez, che sotto la foto di Chiara Ferragni hanno commentato: "Anche Fedez a forte dei Marmi, casualità?". Non è dato sapere se i due abbiano frequentato gli stessi luoghi o se si siano incontrati (volutamente o per caso), anche se viene quasi da chiedersi: casualità o occasione per rivedersi?

Le frecciatine di Fedez e Chiara Ferragni

Nell'ultimo periodo, Fedez e Chiara Ferragni continuano a mandarsi frecciatine a distanza. Dopo il like al commento TikTok "finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa", l'imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram una foto con un busto di Napoleone. Si tratta di un riferimento al rapper, in particolare a quando Marracash lo definì un ‘nano con la sindrome di Napoleone‘. Anche Fedez ha scelto di non rimanere in silenzio, pubblicando su Instagram la frase: "Dici che non sono un bastardo?", frase del nuovo brano Sexy Shop, in collaborazione con Emis Killa, che racconta proprio una storia d'amore travagliata e finita.