“Era ora”, Chiara Ferragni dopo le foto di Fedez con un’altra donna risponde al commento di una fan Mentre Fedez si fa immortalare a Monte Carlo con una giovane modella francese, Chiara Ferragni passa il wekend a Madrid con i figli. Una follower le scrive un commento in merito e lei, pur senza parlare della vicenda, sembra approvare le parole liberatorie della fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Non è un commento diretto alla vicenda, ma le azioni di Chiara Ferragni sui social, fosse anche per una semplice reaction a un commento di un'utente, assumono un peso specifico differente proprio se rapportate a lei, che attraverso i social ha scandito il racconto della sua vita. Ecco perché il cuore che l'imprenditrice ha inviato in risposta a un commento di una follower riferito alle immagini di Fedez in compagnia di un'altra donna a poche settimane dalla loro separazione non può che far discutere.

Fedez insieme a Garance Authié

Nella giornata di ieri hanno fatto il giro di tutti i siti e quotidiani le immagini di Fedez mano nella mano con la giovanissima modella classe 2004 Garance Authié. I due si trovavano a Monaco, in occasione del Gran Premio di Monte Carlo. Oltre a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere alla gara di Formula 1, in cui ha trionfato la Ferrari di Leclerc, è comparsa proprio la modella francese, presente in una storia specifica pubblicata dal rapper. I due poi sono stati immortalati insieme in un video diventato virale in poche ore, in cui si tengono mano per la mano. Non sarebbe il primo avvistamento dei due insieme, già pizzicati nei mesi scorsi all'estero, in particolare a Parigi.

Il commento di Chiara Ferragni

Poche ore dopo arriva la reazione indiretta della stessa Ferragni che, pur non pronunciando parole specifiche in merito alla questione, pubblica una foto che accompagna con questa didascalia: "Fine settimana a Madrid = sempre un'ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco". Arriva quindi il commento di un'utente che scrive: "Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti ‘good riddance'", che in inglese sta a significare "finalmente" o "era ora". Immediata la risposta di Chiara Ferragni, che con un cuore in risposta approva il commento piccato della sua follower.