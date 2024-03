Taylor Mega: “Ho avuto un flirt con Flavio Briatore, mi piaceva già prima di incontrarlo” Taylor Mega ammette di avere avuto un flirt con Flavio Briatore cominciato nel periodo immediatamente precedente alla sua partecipazione all’Isola dei famosi nel 2019. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Taylor Mega e Flavio Briatore hanno vissuto un flirt. Ad ammetterlo è la influencer, protagonista di un’intervista trasmessa durante l’ultima puntata di Storie di donne al bivio, programma in onda su Rai2 con la conduzione di Monica Setta. La breve relazione tra i due risalirebbe al 2019, nel periodo immediatamente precedente alla partecipazione dell’influencer all’Isola dei famosi.

Il flirt tra Taylor Mega e Flavio Briatore

“È durata pochissimo. Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo”, ha raccontato Taylor a proposito del breve legame vissuto con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci (con la quale avrebbe avuto uno scontro proprio a causa del rapporto con Flavio), “L’ho conosciuto proprio nel Principato. Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo”.

Perché il flirt tra Taylor Mega e Flavio Briatore è finita

Ma quel rapporto ha avuto una brevissima durata. Taylor racconta che con Briatore si sarebbero allontanati naturalmente, senza drammi da ambo le parti: “Se mi è dispiaciuto che sia finita? ? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati”. L’influencer è invece apparsa meno proponeva a parlare dell’ex compagno Tony Effe con il quale mantiene ancora un ottimo rapporto: “Non è finita male. È una persona a cui voglio ancora bene". Spazio quindi alla sua attività di influencer, la principale fonte di guadagno di Taylor: “Per un post 40mila euro? Si, ma dipende dai lavori, mica tutti per un post pagano 40mila euro!”. Infine, un desiderio per il futuro: “Mi piacerebbe trovare l’amore e avere una figlia, speriamo”.