Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza insieme al figlio Nathan: “Affettuosi e attenti l’uno all’altra”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più una coppia da tempo, ma non per questo hanno smesso di essere una famiglia. L'imprenditore e la conduttrice, al momento, si trovano in vacanza insieme a Mykonos, a bordo del mega yacht "Force Blue". In alcuni scatti pubblicati di recente, i due si mostrano complici e affiatati insieme al figlio Nathan Falco.

Le vacanze di famiglia di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

A pubblicare le foto in esclusiva è il settimanale Chi. Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore sono in vacanza insieme al figlio Nathan Falco come una vera famiglia. Pur avendo smentito in più occasioni che tra loro possa esserci ancora del tenero, i due si godono i momenti insieme a bordo del maxi yacht. Adesso sono a Mykonos: "I due sono affettuosi e attenti l'uno nei confronti dell'altra", si legge tra le pagine della rivista. E ancora: "Le foto parlano con discrezione: Eli porge a Falvio un bicchiere, poi beve dalla sua stessa cannuccia. Gesti minimi, che non ostentano nulla, ma suggeriscono molto".

Insieme a loro, l'equipaggio affezionato: lo yacht è lo stesso che fu sequestrato nel 2010 nell'ambito di un'indagine per frode fiscale. A gennaio 2022, poi, la Corte d'Appello di Genova ha assolto definitivamente Briatore, revocando la confisca, ma a quel punto già era stato venduto al suo amico Ecclestone, che potrebbe averglielo concesso in quest'occasione tramite un accordo riservato.

Settimane fa, l'imprenditore aveva detto: "Con Gregoraci mai più una coppia"

In un'intervista rilasciata al Corriere a inizio giungo, l'imprenditore aveva parlato del rapporto con la sua ex moglie: "Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto, quando ci siamo lasciati: non saremo più una coppia, ma non smetteremo di essere i suoi genitori e di esserci l’uno per l’altra". E sul fatto che la showgirl spia il suo cellulare quando dorme, ha commentato: "Ma quando io dormo possono pure operarmi a cuore aperto e non sento niente! Lei è la madre di Falco, la cosa più importante che ho".