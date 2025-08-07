Elisabetta Gregoraci difende il figlio Nathan Falco dalle critiche: “Non è un figlio di papà, ha dei valori”

Elisabetta Gregoraci ha difeso il figlio Nathan Falco, attaccato sui social dopo che la madre ha condiviso una loro foto insieme. “È fortunato, non farà mai niente”, ha scritto un utente. Immediata la replica della showgirl: “È ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’, ha una paghetta da gestire e cresce tra disciplina e responsabilità”.

"Nella vita non farà niente", Gregoraci replica alle critiche al figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, a Porto Cervo, con alcuni amici e il figlio Nathan Falco. Sui social ha pubblicato il racconto di alcune giornate passate in barca, all'insegna del sole e del relax. Non sono mancati però i commenti degli haters, soprattutto riferiti al figlio, che lo hanno accusato di essere un "figlio di papà". Un utente, in particolare, ha scritto: È un ragazzo fortunato, nella vita non fa niente". La showgirl ha così voluto rispondere spiegando come la realtà sia ben diversa: "Non penso affatto, chi conosce Nathan sa che è ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’: parla quattro lingue, ha una paghetta da gestire e cresce tra valori, disciplina e responsabilità".

Il rapporto di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore con il figlio

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno più volte parlato di come hanno scelto di crescere il figlio Nathan Falco, che oggi ha 15 anni e studia alla Boarding School in Svizzera. "Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto. È molto difficile non viziarlo", aveva raccontato l'imprenditore in un'intervista al Corriere della Sera. Il ragazzo riceve una paghetta di 500 euro al mese dai genitori, come aveva spiegato Gregoraci: "Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. Ha un paghetta da gestire".