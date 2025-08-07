Elisabetta Gregoraci difende il figlio Nathan Falco dalle critiche: “Non è un figlio di papà, ha dei valori”
Elisabetta Gregoraci difende il figlio Nathan Falco. Il ragazzo, 15 anni, è stato criticato sui social dopo che la showgirl ha pubblicato una loro foto insieme al mare. "È un ragazzo fortunato, nella vita non fa niente", è il commento che ha ricevuto e che ha spinto la madre a rispondere, spiegando quali sono i rapporti con lui e con il padre Flavio Briatore.
"Nella vita non farà niente", Gregoraci replica alle critiche al figlio Nathan
Elisabetta Gregoraci ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, a Porto Cervo, con alcuni amici e il figlio Nathan Falco. Sui social ha pubblicato il racconto di alcune giornate passate in barca, all'insegna del sole e del relax. Non sono mancati però i commenti degli haters, soprattutto riferiti al figlio, che lo hanno accusato di essere un "figlio di papà". Un utente, in particolare, ha scritto: È un ragazzo fortunato, nella vita non fa niente". La showgirl ha così voluto rispondere spiegando come la realtà sia ben diversa: "Non penso affatto, chi conosce Nathan sa che è ben lontano dal cliché del ‘figlio di papà’: parla quattro lingue, ha una paghetta da gestire e cresce tra valori, disciplina e responsabilità".
Il rapporto di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore con il figlio
Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno più volte parlato di come hanno scelto di crescere il figlio Nathan Falco, che oggi ha 15 anni e studia alla Boarding School in Svizzera. "Parla 4 lingue, lo tengo al corrente di quello che succede nelle mie aziende, e a lui piace molto. È molto difficile non viziarlo", aveva raccontato l'imprenditore in un'intervista al Corriere della Sera. Il ragazzo riceve una paghetta di 500 euro al mese dai genitori, come aveva spiegato Gregoraci: "Io detesto i figli di papà, lui è molto educato. Ha un paghetta da gestire".