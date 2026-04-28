Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo: il tumore, le cure e la decisione di non mostrare più sue foto

Elena Santarelli ha parlato pubblicamente della malattia del figlio Giacomo: nel 2017, all’età di 8 anni, gli è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Due anni dopo, in seguito a un percorso di cure oncologiche, il bambino è guarito completamente. La showgirl ha scelto di non condividere più sue foto sui social.

Elena Santarelli è sposata dal 2014 con Bernardo Corradi. Insieme sono diventati genitori di due figli, Giacomo e Greta, che oggi hanno rispettivamente 16 e 5 anni. La showgirl ha sempre raccontato pubblicamente la sua vita sui social, dai momenti felici ai periodi più bui, come la malattia del primogenito. Nel 2017, quando aveva 8 anni, al bambino è stato diagnosticato un tumore cerebrale, da cui è guarito dopo due anni di cure. Da allora, Santarelli è particolarmente vicina al tema della ricerca oncologica infantile.

La malattia del figlio maggiore Giacomo

La vita di Elena Santarelli, come lei stessa ha raccontato, è cambiata radicalmente nel novembre 2017, quando al figlio Giacomo è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Aveva 8 anni. "Era un bambino come gli altri, sano e sereno, a un certo punto ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e vomito a getto, entrambi frequenti", aveva raccontato la showgirl al Corriere della sera a proposito dei sintomi. Dopo i controlli di routine, è arrivata la diagnosi ed è iniziato un lungo percorso di cure oncologiche fatto di interventi chirurgici, radioterapia e chemioterapia. "Abbiamo fatto tutto, è un percorso lungo. Abbiamo redistribuito le priorità, capito quali sono i problemi veri", aveva raccontato.

La guarigione due anni dopo la diagnosi di tumore

Nel 2019, due anni dopo la diagnosi, per Santarelli e il resto della famiglia è arrivata la bella notizia: il figlio Giacomo è guarito del tumore. "Il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia, finalmente è in follow up. Un bel pezzo di strada è fatta, i controlli pian piano vengono diluiti, più il tempo passa e più respiri", aveva scritto in un post su Instagram, condividendo la gioia con tutti coloro che la seguono. Dopo la malattia, Santarelli ha preso una decisione che riguarda i suoi figli, quella di conservare al massimo la privacy e di non pubblicare più loro foto sui social. Una scelta che Giacomo, oggi 16enne, sembra apprezzare sempre di più: "Mi ha detto Ti ringrazio perché vivo la mia vita".

La rabbia nei confronti di Chiara Ferragni

Dopo aver vissuto in prima persona la malattia del figlio, Santarelli è piuttosto vicina al tema della ricerca contro il cancro e in generale alle malattie infantili. Per questo motivo, non ha risparmiato critiche nei confronti di Chiara Ferragni sul caso Pandoro Gate, per il quale è stata assolta dopo l'indagine per truffa aggravata. "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca", ha detto nel corso dell'intervista a Belve, nella puntata in onda il 28 aprile.