Giulia De Lellis non mostra la figlia sui social, la scelta per proteggerla: “Mi blocco, il mondo è pericoloso”

Giulia De Lellis è tornata a parlare della decisione di non mostrare sui social il volto della piccola Priscilla, la figlia avuta lo scorso ottobre con Tony Effe. “Mi blocca profondamente l’idea di esporla in un mondo pericoloso, dove esistono persone maniache”, ha spiegato.

Giulia De Lellis non sta mostrando sui social la figlia Priscilla, la prima avuta con il compagno Tony Effe. Una decisione che l'influencer e neo mamma ha comunicato sui social pochi mesi dopo la nascita bambina e di cui ogni giorno che passa sembra essere sempre più convinta, nonostante sia nello stesso tempo anche dispiaciuta: “Provo un grande dispiacere nel non poter rendere partecipe la mia community della gioia più grande della mia esistenza”.

"Pensi di farla vedere anche a noi la piccola, magari più in là?", è una delle domande che le è stata fatta in un box su Instagram. L'influencer ha colto l'occasione per ribadire la sua posizione sul tema dei minori sui social, precisando il perché ha scelto di non mostrare il volto di Priscilla, fino a quando non sarà maggiorenne: "Il pensiero di metterla così in mostra, in una realtà che purtroppo si rivela spesso insidiosa e popolata da individui instabili, malintenzionati o predatori, mi causa un blocco insuperabile". In passato, però, De Lellis aveva mostrato senza alcuna apparente preoccupazione il volto dei nipoti su Instagram e alcuni follower hanno sottolineato questa contraddizione. "Quasi un decennio fa ero decisamente più candida e convinta che la società fosse molto più rassicurante di quanto non sia in realtà", ha precisato a proposito.

A preoccupare De Lellis, frenandola dall'esporre sui social la piccola nonostante sia un personaggio pubblico, sono le storie sempre di violenza che ogni giorno continua a sentire: "L‘idea di esporre così tanto la mia bambina, in un mondo che purtroppo può essere anche pericoloso e dove esistono persone disturbate, maniache e perverse, mi blocca profondamente". In passato aveva spiegato: "Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così".

Oltre a De Lellis, sono sempre di più i personaggi del mondo dei social che scelgono di tutelare la privacy dei loro figli, proteggendoli così dall'esposizione mediatica. Uno dei casi più chiacchierati degli ultimi anni è stato quello degli ex Ferragnez: dopo il divorzio, Chiara Ferragni e Fedez non condividono più foto con il volto di Leone e Vittoria, ma possono mostrarli soltanto di spalle. Un cambio di direzione per la ex coppia dopo anni in cui i milioni di fan hanno seguito passo dopo passo la loro vita. Il motivo, in questo caso, era legata alla fine del matrimonio e al fatto del mancato consenso da parte di entrambi nel mostrarli.