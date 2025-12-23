Giulia De Lellis: “Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole”

Giulia De Lellis è tornata a parlare della maternità e della nuova vita con la piccola Priscilla, avuta insieme a Tony Effe. L’influencer ha spiegato la decisione di non mostrarla sui social e ha ricordato anche i mesi della gravidanza: “È un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole”.

Giulia De Lellis continua a raccontare sui social la sua vita da mamma. Lo scorso ottobre l'influencer ha partorito la piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe, e da allora sta mostrando la loro nuova quotidianità in 3. Nelle scorse settimane aveva parlato del parto e della maternità, spiegando: "Sto in pigiama dino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare".

Rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, la neo mamma ha svelato alcuni aspetti inediti della bambina, come la decisione di non mostrarla mai sui social. Alla curiosità "Perché non fai mai vedere la pupa?", De Lellis ha risposto: "Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così". Poi ha svelato a quale genitore assomiglia di più: "Vorrei poter dire ‘è una mini me' ma è più il papà. Abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi".

La neo mamma ha ricordato anche il momento del parto e i mesi della gravidanza, svelando la sua "unpopular opinion", cioè che quel periodo non le manca affatto: "Il parto è andato tutto bene, però è una cosa troppo personale e soggettiva. È un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole". Poco dopo la nascita della piccola Priscilla, De Lellis aveva raccontato di aver avuto la febbre a 39 e di essere stata colpita da una infezione.

Al suo fianco, per tutta la gravidanza e anche negli scorsi mesi, il compagno Tony Effe. Tra loro un rapporto che è diventato sempre più stretto con l'arrivo della bambina, contrariamente alle indiscrezioni che invece li vedevano distanti e in crisi. Sui social hanno festeggiato il primo mese della bambina con una torta in casa e hanno anche fatto la prima vacanza sulla neve in 3, insieme a Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e la piccola Clara Isabel, nata solo qualche giorno prima di Priscilla.