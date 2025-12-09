spettacolo
Federica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde: “Quando succede capisci che il resto è superfluo”

Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un momento difficile vissuto in queste ore, quando ha dovuto portare la sua Matilde in ospedale. La nuotatrice condivide il suo spavento e dice: “È la terza volta, ogni volta è perdere anni di vita”.
A cura di Ilaria Costabile
Immagine

Federica Pellegrini ha voluto condividere su Instagram un momento particolarmente delicato che ha messo in allarme lei e la sua famiglia. La piccola Matilde, infatti, è stata portata in ospedale. Lo ha raccontato l'ex atleta pubblicando una foto che la ritrae in ospedale accanto alla bambina, intenta a coccolarla.

Il racconto di Federica Pellegrini

Sono stati attimi di paura e tensione, quelli vissuti da Federica Pellegrini e raccontati con la calma di chi è riuscito a superarli, nonostante l'angoscia di vedere la propria bambina stare male. È in quel momento che si ridimensiona tutto: "Quando succedono queste cose, capisci che il resto è superfluo" scrive la Divina, che continua raccontando che si tratta del terzo episodio di questo tipo, ma che stavolta è stato più difficile da gestire di quando è accaduto in passato:

Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura.

Pellegrini racconta che Matteo Giunta, suo marito, è rientrato dalla Polonia per poter stare accanto a lei e alla bambina: "Siamo qui per lei, aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente". 

Federica Pellegrini e la maternità

La campionessa di nuoto è diventata mamma nel gennaio 2024, un'esperienza che le ha cambiato la vita e che ha accolto senza fretta, aspettando che arrivasse il momento giusto. Lo aveva raccontato anche a Ballando con le stelle, quando era tra i concorrenti, spiegando come il desiderio di avere un figlio sia stato condiviso, ma non sia diventato un pensiero fisso per la coppia:

Ci siamo detti che se un bambino non fosse venuto, non saremmo stati lì a strapparci i capelli perché comunque noi stavamo bene così. È importante trovare una persona con cui trovi un equilibrio, credo molto nella forza della coppia: il nostro cerchio era già chiuso, Matilde è un elemento in più che ha accresciuto il nostro rapporto, non l'obiettivo finale.

