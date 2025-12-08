Federica Pellegrini su Filippo Magnini a Belve: “Mi sono fatta una risata, per me la storia è stata importante”

Federica Pellegrini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha risposto in maniera più articolata alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Filippo Magnini a Belve: “Mi sono fatta una risata, per me una storia che, tra alti e bassi, dura sei anni è importante”.

Federica Pellegrini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha risposto in maniera più articolata alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Filippo Magnini a Belve. Il nuotatore e attuale concorrente di Ballando con le stelle aveva detto a Francesca Fagnani che la storia con Pellegrini non era stata importante e non gli aveva lasciato un bel ricordo.

La campionessa di nuoto ha iniziato a ridere in studio con Toffanin e poi ha così commentato: "Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. Se decido di stare sei anni con una persona è perché è importante", sottolineando il peso specifico che la storia con Magnini ha avuto negli anni dal 2011 al 2017.

"È stata una storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi", ha aggiunto, e in merito al perché l'ex compagno si sia espresso in modo così azzardato: "Non mi sono fatta tante domande, solo una grassa risata. Il suo video me l'hanno mandato in tanti e le persone a noi vicine sanno com'è andata".

Oggi Federica Pellegrini ha costruito la sua famiglia accanto a Matteo Giunta, così come Filippo Magnini accanto a Giorgia Palmas, quindi la sportiva si sente troppo risolta per soffermarsi ulteriormente su quelle parole: "Adesso abbiamo le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre teste".

Il gossip non è stato solo una croce come tanti per lo spettacolo e Pellegrini nell'intervista a Verissimo ha spiegato come per lei si è rivelato anche una delizia: "Mi ha aiutato a uscire un po' dal mio sport. Quando si parla di gossip tutti dicono ‘oddio'… Ma per un’atleta che pratica una disciplina considerata minore nei primi anni, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e mostrare ciò che c’è dietro le quinte, oltre ad allenamenti e competizioni".