spettacolo
video suggerito
video suggerito

Federica Pellegrini su Filippo Magnini a Belve: “Mi sono fatta una risata, per me la storia è stata importante”

Federica Pellegrini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha risposto in maniera più articolata alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Filippo Magnini a Belve: “Mi sono fatta una risata, per me una storia che, tra alti e bassi, dura sei anni è importante”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Redazione Spettacolo
319 CONDIVISIONI
Immagine

Federica Pellegrini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha risposto in maniera più articolata alle dichiarazioni del suo ex fidanzato Filippo Magnini a Belve. Il nuotatore e attuale concorrente di Ballando con le stelle aveva detto a Francesca Fagnani che la storia con Pellegrini non era stata importante e non gli aveva lasciato un bel ricordo.

La campionessa di nuoto ha iniziato a ridere in studio con Toffanin e poi ha così commentato: "Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. Se decido di stare sei anni con una persona è perché è importante", sottolineando il peso specifico che la storia con Magnini ha avuto negli anni dal 2011 al 2017.

"È stata una storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi", ha aggiunto, e in merito al perché l'ex compagno si sia espresso in modo così azzardato: "Non mi sono fatta tante domande, solo una grassa risata. Il suo video me l'hanno mandato in tanti e le persone a noi vicine sanno com'è andata".

Leggi anche
Fabio Fognini liquida il lastra-gate di Ballando con le stelle: "Credo di aver chiarito tutto"

Oggi Federica Pellegrini ha costruito la sua famiglia accanto a Matteo Giunta, così come Filippo Magnini accanto a Giorgia Palmas, quindi la sportiva si sente troppo risolta per soffermarsi ulteriormente su quelle parole: "Adesso abbiamo le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre teste".

Il gossip non è stato solo una croce come tanti per lo spettacolo e Pellegrini nell'intervista a Verissimo ha spiegato come per lei si è rivelato anche una delizia: "Mi ha aiutato a uscire un po' dal mio sport. Quando si parla di gossip tutti dicono ‘oddio'… Ma per un’atleta che pratica una disciplina considerata minore nei primi anni, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e mostrare ciò che c’è dietro le quinte, oltre ad allenamenti e competizioni".

Personaggi
319 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Linda Pani: "All'Eredità sono parte del gioco come Samira Lui, non siamo vallette. In Tv faccio tante figuracce"
L'intervista alla professoressa de L'Eredità con Marco Liorni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views