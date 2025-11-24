Filippo Magnini a Belve: “Squalifica per doping? Ero una pedina. Con Federica Pellegrini non era un amore importante”

Ospite della puntata di martedì 25 novembre di Belve è Filippo Magnini. Stella del nuoto e ora tra le stelle di Ballando su Rai1, seduto sullo sgabello del noto show di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, non esita a togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua squalifica per doping, della storia d'amore con la collega Federica Pellegrini e altro ancora.

La squalifica per doping e le accuse alla Procura sportiva

L'ex atleta parla per la prima volta, in termini inediti, delle indagini avviate sul suo conto che hanno portato poi alla squalifica per doping, per la quale è stato assolto dal Tas. Magnini, infatti, rivolge accuse alla Procura sportiva che qualora dovessero essere confermate aprirebbero nuovi scenari sulla vicenda, a seguito della quale nel 2017 a 35 anni si è ritirato dall'agonismo:

Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline. Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. E non solo io. Al mio amico Santucci hanno detto: se ci fai il nome di Magnini con te chiudiamo subito. E lui mi ha sempre difeso.

Il nuotatore continua rivelando altri dettagli: "Sono andato a muso duro e uno dei procuratori mi disse: al di là della verità questa è un faccenda personale tra me e te. Ho richiesto il dvd, ma casualmente quella frase non c’è". Fagnani, quindi, gli chiede perché non abbia denunciato: "Ho tempo per farlo. Ma ho ascoltato il consiglio del mio avvocato che mi ha detto: nella vita bisogna vincere, non stravincere".

La storia con Federica Pellegrini

Lo sport, parte integrante della sua vita, ma anche il privato. Ora sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto una bambina, in passato ha avuto una relazione con Federica Pellegrini. Non poteva mancare un cenno alla loro storia d'amore e alla domanda se sia stato importante, Magnini risponde: "Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo".