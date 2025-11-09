Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Ballando con le stelle 2025

Filippo Magnini polemico: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”, Selvaggia Lucarelli replica: “Ma chi se l’è filata”

A Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è spazientito. Il concorrente è convinto che la giuria pretenda troppo da lui e non gli faccia passare neanche il più piccolo errore. Poi, si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

Filippo Magnini contrariato dalla giuria di Ballando con le stelle. Nella puntata trasmessa sabato 8 novembre, il concorrente e campione di nuoto è rimasto molto deluso dai giudizi ricevuti per la sua performance. Poi si è detto contrariato per una frase che avrebbe sentito su sua moglie Giorgia Palmas. Ma andiamo con ordine. Magnini era convinto di avere portato in pista un'ottima performance. Tuttavia, Carolyn Smith ha parlato di una esibizione "debole" in alcuni punti. Ivan Zazzaroni ha commentato: "Puoi fare molto meglio". E anche Selvaggia Lucarelli è apparsa poco colpita dalla coreografia: "Non mi è proprio piaciuto, molto deludente rispetto al tuo livello medio che è altissimo. Non è il tuo. Non era nelle tue corde".

Filippo Magnini non ci sta. Il concorrente si è detto convinto di avere ballato bene: "Io ho una percezione diversa. Mi è sembrato di averlo ballato veramente bene. Mi è sembrato di avere fatto tutto bene. Ero convinto che avrei preso 50 punti". E non è tutto. Ha accusato i giurati di pretendere troppo da lui, come se fosse un ballerino professionista:

A volte mi sembra di essere giudicato come se fossi Pernice o Di Pasquale. Io sono un concorrente come tutti gli altri. Ci sono tante imprecisioni negli altri che non vengono dette. Non c'è una volta che me ne lasciate passare una.

Selvaggia Lucarelli lo ha punzecchiato: "Hai un problema perché stasera abbiamo lodato Fognini?". Ma Magnini ha chiarito che non si sarebbe lasciato trascinare in una rivalità con una persona che reputa suo amico: "Non mi metterete mai contro Fabio perché siamo compagni di padel".

Leggi anche
La TV si inchina a Peppe Vessicchio, l'omaggio di Tu sì que vales e Ballando con le stelle: "Ti vogliamo bene"

La presunta frase pronunciata su Giorgia Palmas. Filippo Magnini, poi, ha voluto parlare di un episodio che lo ha infastidito: "Mi devo togliere un sassolino. Io sono l'unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l'ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle". Pronta la replica di Selvaggia Lucarelli: "Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l'è filata". Ma Magnini, senza fare nomi, ha continuato nel suo sfogo: "Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c'è mia moglie ballo male e se non c'è ballo bene. Smettetela. Chi l'ha detto, ha detto una cavolata". Dopo il voto della giuria, è andato via stizzito.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
È morto il maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni: il decesso in ospedale a Roma
Deceduto per una polmonite interstiziale, era in terapia intensiva
I funerali in forma privata: la famiglia chiede massimo riserbo
L'amore con la moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia l'ha reso nonno e bisnonno
Enrico Melozzi: "La sua morte mi addolora. Io suo erede? L'unica eredità è difendere la musica"
Addio a Peppe Vessicchio, il maestro che ha dato valore al "dirige l'orchestra" di Sanremo
Eleonora D'Amore
La TV si inchina a Peppe Vessicchio, l'omaggio di Tu sì que vales e Ballando con le stelle: "Ti vogliamo bene"
Fabio Fazio sconvolto: "Doveva venire ospite da me, ha rimandato per una brutta tosse"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views