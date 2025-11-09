Filippo Magnini polemico: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”, Selvaggia Lucarelli replica: “Ma chi se l’è filata”

A Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è spazientito. Il concorrente è convinto che la giuria pretenda troppo da lui e non gli faccia passare neanche il più piccolo errore. Poi, si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Hanno rotto le scatole a mia moglie”.

Filippo Magnini contrariato dalla giuria di Ballando con le stelle. Nella puntata trasmessa sabato 8 novembre, il concorrente e campione di nuoto è rimasto molto deluso dai giudizi ricevuti per la sua performance. Poi si è detto contrariato per una frase che avrebbe sentito su sua moglie Giorgia Palmas. Ma andiamo con ordine. Magnini era convinto di avere portato in pista un'ottima performance. Tuttavia, Carolyn Smith ha parlato di una esibizione "debole" in alcuni punti. Ivan Zazzaroni ha commentato: "Puoi fare molto meglio". E anche Selvaggia Lucarelli è apparsa poco colpita dalla coreografia: "Non mi è proprio piaciuto, molto deludente rispetto al tuo livello medio che è altissimo. Non è il tuo. Non era nelle tue corde".

Filippo Magnini non ci sta. Il concorrente si è detto convinto di avere ballato bene: "Io ho una percezione diversa. Mi è sembrato di averlo ballato veramente bene. Mi è sembrato di avere fatto tutto bene. Ero convinto che avrei preso 50 punti". E non è tutto. Ha accusato i giurati di pretendere troppo da lui, come se fosse un ballerino professionista:

A volte mi sembra di essere giudicato come se fossi Pernice o Di Pasquale. Io sono un concorrente come tutti gli altri. Ci sono tante imprecisioni negli altri che non vengono dette. Non c'è una volta che me ne lasciate passare una.

Selvaggia Lucarelli lo ha punzecchiato: "Hai un problema perché stasera abbiamo lodato Fognini?". Ma Magnini ha chiarito che non si sarebbe lasciato trascinare in una rivalità con una persona che reputa suo amico: "Non mi metterete mai contro Fabio perché siamo compagni di padel".

La presunta frase pronunciata su Giorgia Palmas. Filippo Magnini, poi, ha voluto parlare di un episodio che lo ha infastidito: "Mi devo togliere un sassolino. Io sono l'unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l'ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle". Pronta la replica di Selvaggia Lucarelli: "Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l'è filata". Ma Magnini, senza fare nomi, ha continuato nel suo sfogo: "Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c'è mia moglie ballo male e se non c'è ballo bene. Smettetela. Chi l'ha detto, ha detto una cavolata". Dopo il voto della giuria, è andato via stizzito.