Filippo Magnini a Belve: “Costretto a vendere una casa per difendermi dalle accuse di doping”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata intrisa di sincerità, a tratti perfino controproducente, l’intervista che Filippo Magnini ha rilasciato a Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda martedì 25 novembre. L’ex campione di nuoto si è raccontato partendo dalle accuse di doping, dalle quali è stato assolto nel 2020, passando per il rapporto con Federica Pellegrini e per il legame con la moglie Giorgia Palmas, alla quale attribuisce il merito di essergli rimasta accanto nel momento più doloroso della sua vita.

Le accuse di doping: “Preso di mira perché non ho patteggiato”

Quello segnato dal processo per doping è stato il periodo più buio per Magnini. “Quell’accusa ha calpestato tutto ciò che avevo costruito”, ha raccontato il campione, convinto che gli attacchi contro di lui siano stati strumentali, “Anche nelle intercettazioni, tutte le prove dimostravano la mia innocenza. Un esempio? Se parlavo di integratori, la parola veniva trascritta come ‘sostanze’. A un certo punto era diventata una caccia alle streghe. Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Dalla procura mi fu detto che dovevo andare da loro con le orecchie basse e la cenere sopra la testa”.

Quando Fagnani gli ha chiesto perché non abbia denunciato, Magnini ha spiegato:

Ho ancora tempo per farlo. In questo siamo stati molto bravi perché abbiamo capito che qualcosa non andava e abbiamo cominciato a registrare tutto. Non ho denunciato perché ho ascoltato quello che mi ha detto il mio avvocato: mi ha detto che nella vita bisogna vincere ma non stravincere. Ma non sei ho fatto bene perché quelle persone resteranno lì a giudicare altri atleti che non hanno le mie possibilità economiche. Io ho dovuto vendere una casa a Roma per difendermi.

Il rapporto con Federica Pellegrini e l’amore per Giorgia Palmas

Proprio quando la vicenda giudiziaria è diventata di dominio pubblico, Magnini ha conosciuto Giorgia, la donna che sarebbe diventata sua moglie. “Ho voluto conoscere Giorgia perché per me incarna i canoni della donna perfetta, così ho chiesto ad amici comuni di presentarmela. Poi durante quella vicenda ho capito che avevo sposato la donna giusta. Al primo appuntamento con mia moglie, prima ancora di baciarla, le ho raccontato questa cosa, premettendole che non sarebbe stato un periodo facile”.

Per questo, ha spiegato, ha reagito male di fronte alle battute ricevute a Ballando con le stelle: “Mia moglie non è gelosa della maestra Alessandra Tripoli, siamo stati anche a cena insieme con suo marito. Mi sono arrabbiato a Ballando perché certe cose non si possono toccare. Fare una battuta una volta va bene, reiterarla no”.

Infine, una stoccata all’ex compagna Federica Pellegrini: “Quello con Federica è stato un amore molto travagliato, oggi dico che non è stato importante perché non si è rivelata la persona che pensavo. È una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo. Non ha avuto molto rispetto nei miei confronti e, tolto il periodo iniziale, la nostra non è stata una bella storia”.