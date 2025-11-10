Filppo Magnini furioso dopo Ballando: “Mia moglie prende tutta la mer.., voglio andarmene”, poi il video sparisce

Lo sfogo era nell'aria da settimane, ma si è palesato tutto nell'ultima puntata, quella di sabato 8 novembre. Filippo Magnini ha raggiunto il punto di rottura sabato sera, lasciando lo studio stizzito dopo un duro confronto con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Dopo quelle parole in diretta, quel "hanno rotto le scatole a mia moglie", Magnini ha pubblicato uno sfogo su Instagram nella giornata di ieri che ha poi cancellato. Questo video, però, è stato rilanciato da alcuni account sui social, tra questi anche l'account di Filippo Parpiglia.

Lo sfogo di Filippo Magnini in un video poi rimosso

"Oggi sono stato in un programma tv e continuano a rompermi le scatole su insinuazioni di gelosie, io che sono bloccato, nonostante mia moglie è la mia prima sostenitrice", attacca Magnini nel video. "Io sono molto stufo che mia moglie debba prendere tutta la merda che volete darmi in questo programma. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro, né io né la mia famiglia, questa cosa sta diventando pesante, non so quanto ho voglia di andare avanti."

Un momento del ballo con Alessandra Tripoli e, nel riquadro, lo sfogo di Magnini.

Che cosa aveva detto in diretta

In diretta, prima di lasciare lo studio visibilmente irritato, Magnini aveva già cercato di mettere le cose in chiaro: "Mi devo togliere un sassolino. Io sono l'unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l'ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le stelle". La risposta di Selvaggia Lucarelli è arrivata secca: "Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l'è filata". Ma il nuotatore ha proseguito senza fermarsi: "Volevo dire questa cosa perché ci sono state cose che non mi sono piaciute. È stato detto che se c'è mia moglie ballo male e se non c'è ballo bene. Smettetela. Chi l'ha detto, ha detto una cavolata".

L'origine dello scontro: l'insinuazione di ottobre

Per capire la rabbia di Magnini bisogna tornare a metà ottobre, quando Selvaggia Lucarelli aveva avanzato un'ipotesi precisa sulla rigidità del nuotatore: la presenza di Giorgia Palmas potrebbe frenarlo, impedendogli di creare quella connessione profonda con Alessandra Tripoli che la danza richiede. Un'insinuazione nemmeno troppo velata: Magnini avrebbe paura di lasciarsi andare davanti alla moglie, temendo di oltrepassare quella linea sottile che separa la professionalità dall'intimità artistica. In altre parole, gelosia. O meglio, il timore di scatenarla. Ora è arrivato lo sfogo di Magnini, poi rimosso.

La questione ora è se la produzione e la giuria troveranno il modo di ricomporre la frattura, o se Ballando con le stelle perderà uno dei suoi concorrenti più discussi di questa edizione. Di certo, l'idea di "portare di nuovo mia moglie qui" e fare "il ballo migliore" suona più come una sfida che come una promessa di pacificazione.