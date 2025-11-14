Filippo Magnini in lacrime dopo l’esibizione a Ballando, il video: “Non ho più voglia, fanno figli e figliastri”

Dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle, Filippo Magnini è tornato nella sala delle stelle e si è sfogato con Barbara D’Urso lasciandosi andare alle lacrime: “Non ho più voglia, fanno figli e figliastri”.

Emergono nuovi retroscena su Filippo Magnini a Ballando con le Stelle. Nel corso dell'ultima puntata, in onda sabato 8 novembre, dopo la sua esibizione il concorrente si era sfogato contro la giuria in modo piuttosto polemico: "Non c'è una volta che me ne lasciate passare una. Hanno rotto le scatole a mia moglie".

Poco dopo la puntata, l'ex nuotatore era apparso furioso anche sui social, in un video poi cancellato: "Sono molto stufo che mia moglie debba prendere tutta la merda che volete darmi in questo programma. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro, né io né la mia famiglia". Sulla vicenda è intervenuta anche la moglie Giorgia Palmas, che a La Volta Buona ha dato la sua opinione sulla battuta insistente di Guillermo Mariotto. A poche ore dalla prossima puntata, sugli account social di Ballando con le Stelle sono stati pubblicati alcuni momenti del backstage che mostrano la reazione del concorrente subito dopo l'esibizione.

"Non vedo l'ora di andare a casa, fanno le cose a caso", ha detto a Massimiliano Rosolino una volta tornato nella sale delle stelle. E ha poi aggiunto: "Se il mio percorso deve avere rotture di palle non ho più voglia, mi tolgono l'entusiasmo". Accanto a lui Barbara D'Urso, con cui ha scherzato: "Prima o poi a due romperanno il ca**o, uno e una due".

Magnini si è poi lasciato andare alle lacrime mentre D'Urso cercava di consolarlo: "Sono quello che ha portato più rispetto a mia moglie e adesso mi vengono a rompere il ca**o. Lei non si può difendere". Lo sfogo è continuato: "Più sei normale, più ti rompono le palle. Vieni visto come noioso perché ami una persona. Poi c'è anche la stanchezza, non torno a casa da un po', siamo sempre giudicati". E infine: "Sono venuto qua a ballare, voglio vincere o perdere perché ballo bene o male. Qua fanno figli e figliastri e figliastre. Non dovete rompermi il ca**o sulla mia vita".