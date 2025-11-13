Giorgia Palmas sullo sfogo di Magnini a Ballando: “Battuta di Mariotto pesante. Mio marito non ha sbagliato”

Giorgia Palmas è intervenuta sullo sfogo del marito Filippo Magnini fatto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle contro i giudici. Ricordando la battuta di Mariotto, ha dichiarato che “fatta 2 o 3 volte, diventa pesantuccia”: “Il suo sfogo è stato umano, non ha sbagliato”.

Giorgia Palmas è intervenuta a La volta buona oggi per commentare lo sfogo del marito, Filippo Magnini, fatto nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Il concorrente si è voluto togliere un "sassolino dalla scarpa" lo scorso sabato, dopo esser rimasto nuovamente deluso dai giudizi ricevuti dalla giuria per la sua performance. Ha parlato di un episodio che lo ha infastidito risalente alle ultime settimane, ovvero quando Guillermo Mariotto indicò la moglie (seduta tra il pubblico) come responsabile della sua scarsa complicità con Alessandra Tripoli durante i balli, insinuando quindi fosse gelosa della vicinanza con la ballerina. La Palmas, ospite di Caterina Balivo oggi, ha ripercorso la vicenda che ha portato al botta e risposta tra giuria e Filippo Magnini andato in scena nell'ultima puntata del talent.

"Vorrei stemperare questa situazione Tutto è iniziato da una battuta di Mariotto. A me hanno insegnato che siamo liberi di fare battute, a qualcuno fanno ridere e ad altri no. Ma la battuta si fa una volta, quando viene fatta 2 o 3 volte, e si allarga a macchia d'olio, rischia di diventare pesantuccia e di falsare il racconto di un'esperienza, come quella di mio marito, che è meravigliosa", ha dichiarato. La showgirl ha poi sottolineato l'impegno che il marito sta mettendo nel suo percorso nel programma, l'unico, a suo parere, che andrebbe "giudicato". In quanto allo sfogo in diretta, ha poi aggiunto:

Il suo è stato uno sfogo, in quanto sfogo è qualcosa di umano. Non ha sbagliato perché fa parte del carattere, è una cosa umana, fa parte di fragilità, di pressioni accumulate. La giuria è liberissima di dare tutti i giudizi che vuole, ma anche i concorrenti sono liberi a un certo punto di dire la loro. Dovrebbe esserci libertà di comunicazione totale.

In diretta a La volta buona si è collegata Milly Carlucci che ha così commentato le parole della Palmas: "Nessuno di noi ha mai tappato la bocca a un concorrente. Raccomandiamo a tutti di essere urbani, siamo su Rai 1 e bisogna non dire parole che offendono il pubblico. A parte questo, tutti possono reagire alle parole della giuria".