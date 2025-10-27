Programmi tv
Caso Barbara D’Urso, lite tra Mariotto e Erra: “Sei la regina della retorica”, “Tu un falso, ti mangerai i gomiti”

Scontro tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra a La Volta Buona per Barbara D’Urso. L’attacco del giudice: “Sei la regina della retorica”, la replica: “Sei falso. Lo sanno tutti. Quando verrà fuori la verità, vi mangerete i gomiti”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Si continua a parlare di Barbara D'Urso. Nella puntata odierna de La volta buona, Caterina Balivo ha dedicato il consueto spazio al segmento di Ballando con le stelle e tra gli ospiti c'erano Rossella Erra, Beppe Convertini ma soprattutto Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle ha rivendicato quello che è accaduto sabato sera, ovvero la lite tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, derubricando tutto a "show" e invitando il pubblico di Caterina Balivo a interagire: "È vero che vi piace o no?". Il pubblico, però, ha reagito timidamente e questo ha permesso a Rossella Erra di argomentare e ribattere.

Che cosa ha detto Rossella Erra a Guillermo Mariotto

Rossella Erra ha ribattuto punto su punto a Guillermo Mariotto, mettendo all'indice il comportamento controverso della giuria: "Voi la state talmente pungolando che l'avete portata all'estremo. Le avete detto: non parli di te. Lo ha fatto e le avete detto: sempre le stesse cose. Le avete detto: fai troppo poco e le dite che ha alzato l'asticella". 

Poi Rossella Erra ha sottolineato come i giudici stiano cercando di dividere Barbara D'Urso dal maestro Pasquale La Rocca: "Avete attaccato Pasquale, perché adesso volete scoppiare la coppia. Invece, l'avete fortificata. Guardate la storia che hanno pubblicato. Sono più forti di prima e vi vogliono bene. Quando verrà fuori la verità, vi mangerete i gomiti".

Mariotto: "Sei la regina della retorica"

Guillermo Mariotto ha attaccato duramente Rossella Erra: "Sei la regina della retorica! Retorica!", ma Rossella Erra ha controbattuto prima di essere stoppata da Caterina Balivo per andare al blocco successivo: "Tu sei un falso e lo sanno tutti che sei falso. Quando verrà fuori la verità, ti mangerai i gomiti". Uno scontro che potrebbe proseguire già nella prossima puntata, quella di sabato sera. Ormai, Ballando con le sue dinamiche è entrato nel vivo.

