Pasquale La Rocca difende Barbara d’Urso dopo le critiche a Ballando: “Ha avuto coraggio, non voglio banalità”
Non avendo ottenuto in diretta tv la possibilità di difendere Barbara d’Urso e il lavoro svolto insieme in settimana, Pasquale La Rocca ha preferito affidare a Instagram il suo sfogo dopo la puntata di Ballando con le stelle andata in onda su Rai1 il 25 ottobre.
Pasquale e Barbara hanno portato in pista una salsa velocissima che, tuttavia, secondo i giudici, avrebbe rappresentato per il maestro e la concorrente “un passo più lungo della gamba”. Barbara, criticata anche per la scelta degli abiti di scena, sarebbe uscita sconfitta dalla prova proprio a causa del confronto con il suo maestro di ballo, ritenuto troppo superiore alla sua “allieva” all’interno di una coreografia che avrebbe finito per accentuare questa distanza.
Le parole di Pasquale La Rocca dopo Ballando con le stelle
La Rocca, in particolare, è stato accusato di aver spinto eccessivamente oltre la sua ballerina, coinvolgendola in una coreografia per la quale non sarebbe stata ancora pronta, con il risultato di non convincere i giurati. Ma il ballerino si è detto in disaccordo con tali critiche e, su Instagram, ha ringraziato Barbara per “la forza e il coraggio”, spiegando i motivi che lo hanno spinto a portare in pista una coreografia che lui stesso ha definito ambiziosa.
“Non voglio essere qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità”, ha precisato, chiarendo la sua scelta di puntare su un numero giudicato troppo complesso per la sua partner.
Pasquale La Rocca ha vinto Ballando con le stelle cinque volte
La Rocca è perfettamente consapevole di ciò che fa, e a dimostrarlo sono i suoi risultati. Ballerino professionista e coreografo, ha vinto Ballando con le stelle cinque volte in tre diversi Paesi: Belgio, Irlanda e Italia. Nell’edizione italiana condotta da Milly Carlucci, in particolare, ha ottenuto due vittorie consecutive con partner diversissime tra loro: la giornalista Luisella Costamagna e la conduttrice argentina Wanda Nara.
Quella con Barbara d’Urso potrebbe trasformarsi nella sua sesta vittoria. Fin dall’inizio, infatti, la coppia è considerata una delle favorite. A insidiare la loro corsa verso il primo posto potrebbe però essere la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.