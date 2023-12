Wanda Nara e Pasquale La Rocca vincono Ballando con le Stelle 2023 Si chiude con la vittoria di Wanda Nara e Pasquale la diciottesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. I due hanno battuto nella sfida finale Simona Ventura e Samuel Peron. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è chiusa con la vittoria di Wanda Nara e Pasquale La Rocca l'edizione di Ballando con le Stelle 2023. La coppia, dopo una lunga cavalcata iniziata ormai dieci settimane fa, si è aggiudicata lo scettro di migliore dopo la sfida all'ultimo respiro con Simona Ventura e Samuel Peron Uno scontro, quello tra le due coppie, scritto sin dalla prima puntata, quando si era capito che questa edizione di Ballando con le Stelle sarebbe stata una sostanziale sfida a due tra l'imprenditrice e procuratrice sportiva e la conduttrice televisiva. Per Pasquale La Rocca si tratta della seconda vittoria consecutiva nell'edizione italiana di Ballando con le Stelle dopo l'esordio dello scorso anno, quando aveva vinto in coppia con Luisella Costamagna.

Com'è andata la finale di Ballando con le Stelle

La finale di Ballando con le Stelle è iniziata con sette coppie ancora in gara. Da queste ne sono "sopravvissute" solo quattro, che si sono sfidate nelle due semifinali. Da una parte Wanda Nara e Pasquale La Rocca contro Lorenzo Tanto e Lucrezia Lando, dall'altra Simona Ventura e Samuel Peron, contro Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, che si sono classificati al terzo posto. Da queste due sfide è venuta fuori, appunto, la finale che ha visto affrontarsi a colpi di passi di danza Nara e La Rocca contro Ventura e Peron.

Il blackout durante la finale

Diversi i momenti significativi che hanno caratterizzato la finale della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, segnata in particolare da un blackout improvviso che ha interrotto la diretta televisiva quando era ormai trascorsa la mezzanotte. L'interruzione del programma ha portato a un'immediata pausa pubblicitaria e poi alla messa in onda emergenziale di una puntata di Techetechetè. Dopo pochi minuti sono arrivate le spiegazioni di Milly Carlucci, prima via social e poi nel momento del ripristino della diretta: "Questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, nonostante crediamo nella sua infallibilità e possono succedere cose incredibili come queste. Ma siamo qui, non abbiamo perso il nostro entusiasmo, ovviamente c'è stata un'interruzione ma riprendiamo il filo della storia".