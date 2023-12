Wanda Nara dopo la vittoria a Ballando 2023: in due caricano la coppa sul jet privato Wanda Nara dopo la finale di Ballando con le stelle, talent vinto in coppia con Pasquale la Rocca, si è imbarcata su un jet privato per volare a casa, a Istanbul. Le immagini tra le stories che la ritraggono con la coppa in aereo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Wanda Nara dopo aver conquistato la finale di Ballando con Le Stelle, talent show vinto in coppia con Pasquale La Rocca, non si è trattenuta a lungo a Roma per festeggiare. La showgirl argentina si è subito imbarcata su un jet privato per volare dalla sua famiglia, a Istanbul. Tra le stories ha documentato il suo rientro a casa con la coppa.

Il rientro di Wanda Nara dopo la vittoria

Dopo un repentino taglio della torta in compagnia del cast di Ballando Con Le Stelle, Wanda Nara nella notte si è imbarcata su un jet privato con la sua mega coppa per volare dalla sua famiglia, a Istanbul, dove vivono. La showgirl argentina ha documentato su Instagram il suo post finale di Ballando: ha fatto il tradizionale taglio della torta in compagnia di Milly Carlucci prima di lasciare gli studi Rai per dirigersi all'aeroporto, dove ha preso un jet privato per rientrare a casa. La vincitrice del programma ha condiviso il momento in cui è atterrata a Istanbul insieme al suo trofeo. Due persone dell'equipaggio l'hanno aiutata a trasportare la coppa fuori dall'aereo privato.

Le prime parole dopo il rientro a casa

Wanda Nara con un post su Instagram ha poi ringraziato il cast del programma e il suo compagno d'avventura, Pasquale La Rocca. A corredo di diverse immagini della sua avventura, ha così commentato: "Dopo tre mesi, una finale incredibile in un paese che amo. Eseguire 7 coreografie in una sola notte, la grande finale, iniziata con un Tango Argentino, mi ha dato un'emozione speciale. Pasquale La Rocca ha curato ogni dettaglio per poter eseguire 7 balli, il cibo, le ore di sonno, di allenamento fisico e mentale per ricordare le coreografie. Grazie, sei un grande professionista. Grazie Ballando, Grazie Milly Carlucci per avermi insegnato tanto, per esserti presa cura di me e per avermi fatto incontrare persone fantastiche, le persone che lavorano per te sono speciali e le amo. Ho raggiunto la finale con una stella, con una donna speciale per questo paese, Simona Ventura. Grazie ad Andrea Di Carlo per essersi preso cura di me. Grazie, arrivederci Roma".

Leggi anche Ballando con le Stelle salta all'improvviso, problemi tecnici su Rai1 e va in onda Techetechetè