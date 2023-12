Wanda Nara dopo la vittoria di Ballando con le Stelle: le foto delle feste con Icardi e i figli Wanda Nara è tornata dalla sua famiglia: “Vi auguriamo buon Natale a tutti da Istanbul. Salute, pace e tanto amore”. Le foto delle feste di Natale sono all’insegna dell’unione, soprattutto con il marito Mauro Icardi, reduce dall’aggressione subita nel corso di Fenerbache-Galatarasay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Wanda Nara è tornata a Istanbul dopo la vittoria dell'edizione 2023 con Pasquale La Rocca ed è subito tornata ad abbracciare la sua famiglia. In particolare, Wanda Nara è stata molto felice di riavvicinarsi a Mauro Icardi che non ha passato un momento facile dopo il derby tra Fenerbahce e Galatasaray. Il derby di Istanbul s'è fatto feroce e il calciatore argentino ha avuto la peggio con un occhio nero dopo una lite con Edin Dzeko. La reazione di Wanda Nara è stata clamorosa.

Cosa è successo all'occhio di Mauro Icardi

Mauro Icardi è stato il protagonista di un'accesa lite in campo, durante il derby tra Fenerbahce e Galatasaray che poi è proseguita a distanza anche dopo la gara. Tutto è successo durante il primo tempo, quando Edin Dzeko e Mauro Icardi sono andati allo scontro fisico e verbale, poi le scintille sono proseguite per tutto il match e anche dopo. Quando su Instagram, Mauro Icardi ha mostrato l'occhio nero, ha causato la reazione sempre via social dell'attaccante bosniaco: "Ha colpito con la testa il palo, poi l'ha messo su Instagram e ora piangono per un possibile rigore… è proprio da loro! Imbarazzante!".

Il Natale di Wanda Nara con Icardi e i figli

Data questa premessa, ecco allora che Wanda Nara (tornata a casa con la coppa di vincitrice dell'edizione 2023 di Ballando con le stelle) ha solidarizzato col compagno presentandosi in foto con l'occhio nero proprio come lui. Poi, le foto di Natale insieme a tutta la famiglia (con i figli avuti dal matrimonio con l'ex attaccante di Sampdoria e Catania Maxi Lopez) e in giro per la città di Istanbul: "Vi auguriamo buon Natale a tutti da Istanbul. Salute, pace e tanto amore". Un modo come un altro per stare vicino al suo compagno che è stato grande protagonista in tutti i sensi nella partita più importante del campionato turco.