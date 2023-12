Perché Simona Ventura e Wanda Nara dovevano vincere Ballando 2023 con un ex aequo

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wanda Nara ha vinto Ballando con le stelle 2023 dimostrando valore sul campo, ma ci sono edizioni come quella di quest'anno in cui le vincitrici avrebbero potuto essere due. Ci voleva un ex aequo per far salire anche Simona Ventura in cima al podio, a fronte di una convergenza di valutazioni sia dal punto di vista artistico che da quello umano.

Storie di vita molto forti, trasferite al pubblico senza forzature né insistenze su punti nevralgici che, in alcuni passaggi, avrebbero rischiato di convertire il consenso in pietismo. Donne di spettacolo (e sport) con una propria identità, sovraesposte spesso per i motivi più disparati, hanno messo testa e cuore in questo percorso a passo di danza, dimostrando di possedere grande resistenza anche nei momenti più critici.

Mai scomposte nei confronti con la giuria, il controllo mostrato in pista è stato lo stesso che ha guidato le loro clip, che di puntata in puntata sono riuscite a svelare lati inediti di due personalità apparentemente molto diverse. Wanda Nara, dalla sua, riabilitandosi dal divismo con il quale si sospettava avrebbe contaminato tutto il programma; Simona Ventura, invece, mostrandosi con coraggio nelle sue pieghe più intime, nelle parti ancora irrisolte di un percorso di vita pieno di alti e bassi, di rivelazioni e non detti.

Da ballerine improvvisate sono diventate in breve tempo protagoniste di un'edizione che sin dalle prime battute portava i loro nomi sul podio come ipotetiche vincitrici. L'ipotesi si è trasformata in certezza a vantaggio di Wanda Nara, lasciando a Simona Ventura il secondo posto, una proposta di matrimonio da Giovanni Terzi (altra grande rivelazione di questa edizione, concorrente per niente in seconda rispetto alla compagna) e tanto calore da parte del pubblico. Poteva andare meglio, c'erano tutti i presupposti per farle salire insieme sul podio e vederle alzare la coppa a quattro mani. Per una volta, in pochi avrebbero avuto qualcosa da obiettare.

