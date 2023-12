Teo Mammucari terzo classificato a Ballando: “Vincere sarebbe stato ingiusto per gli altri” Il comico, protagonista assoluto di questa edizione di Ballando con le Stelle, chiude la sua esperienza al terzo posto insieme a Anastasia Kuzmina. Premiato da Selvaggia Lucarelli, scherza con la sua “acerrima nemica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ci aveva sperato fino all'ultimo, Teo Mammucari, ma la sua corsa a Ballando con le Stelle si ferma al terzo posto. Il comico, in coppia con Anastasia Kuzmina, ha dovuto rinunciare ai sogni di vittoria in questa edizione del programma, piazzandosi sul terzo gradino del podio. Il verdetto è arrivato dalla sfida con Simona Ventura e Simone Di Pasquale nella finale del programma.

Mammucari e Anastasia Kuzmina terzi classificati

Uno scontro tutt'altro che scontato, con Ventura che ha prevalso di pochi punti percentuali: 54% contro il 46% della coppia eliminata. Inevitabile un pizzico di amarezza per Mammucari, vero protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle, che però ha preso la cosa con grande sportività. A consegnargli la coppa del terzo classificato i giurati e, in particolare, Selvaggia Lucarelli: "Guarda come godono quando mi consegnano la coppa del terzo posto, io la voglio da Selvaggia", ha scherzato il comico romano, memore dei numerosi scontri avuti con l'opinionista nel corso di questa edizione. "Mi dispiace tantissimo Teo, volevo tanto arrivassi primo, però è andata così", ha detto ironica Selvaggia Lucarelli consegnandogli il premio. Quindi Mammucari ha risposto: "Mi dispiace, ma dico una cosa, non potevo arrivare primo, sarebbe stato ingiusto per gli altri".

La pace tra Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Poi arriva il bacio tra i due e la pace fatta festeggiata da Milly Carlucci: "Dal Rubagalline in giù". Il riferimento è proprio al primo scontro avuto tra i due in questa edizione del programma, con il riferimento al ristorante in cui si incontrarono per la prima volta anni fa, in occasione di un appuntamento a cena.

Mammucari e il ritorno in Rai, quale futuro dopo Ballando con le Stelle?

Teo Mammucari non vince Ballando con le Stelle, ma ne esce certamente riabilitato e con buone probabilità di trovare nuovo spazio in Rai dopo anni passati a Mediaset. Sebbene su di lui non ci siano ancora progetti definiti, non è escluso che nei prossimi mesi se ne possa parlare seriamente.