Ballando con le Stelle salta all'improvviso, problemi tecnici su Rai1 e va in onda Techetechetè Momento di disagi durante la finale di Ballando con le Stelle. A mezzanotte passata su Rai1 è sparito improvvisamente il segnale, prima che andasse in onda una lunga pausa pubblicitaria, per poi lasciare spazio a Techetechetè. Immediate le spiegazioni sui social di Milly Carlucci: "È saltato l'impianto elettrico dell'auditorium". Dopo pochi minuti il programma torna in onda.

A cura di Andrea Parrella

Lo chiamano bello della diretta, a il più delle volte sotto questa voce si nascondono disagi e problemi tecnici. Quello che deve essere successo durante la finale di Ballando con le Stelle, oramai a notte fonda e a pochi passi dall'annuncio dei vincitori di questa edizione 2023. Proprio mentre Milly Carlucci stava annunciando la seconda semifinale di questa serata, tra Simona Ventura e Teo Mammucari, è subentrato un nero improvviso che ha lasciato interdetti i telespettatori di Rai1 e coloro che stavano seguendo il programma su RaiPlay.

Problema tecnico su Rai1, parte un Techetechetè speciale

Dopo alcuni secondi di stop è partito uno stacco pubblicitario prolungato, senza particolari spiegazioni al pubblico da casa. Negli stessi minuti sono arrivati, per forza di cose, molti commenti sui social in merito alla questione. Su Twitter sono stati molti gli utenti a chiedersi cosa stesse accadendo e non sono mancati i commenti ironici in merito alla questione. Come spesso accade in momento di emergenza, Rai1 è ricorsa a Techetechetè nei minuti di caos.

Il messaggio di Milly Carlucci: "Saltato l'impianto elettrico"

Dopo pochi secondi arrivano le spiegazioni di Milly Carlucci con un video pubblicato su Twitter. La conduttrice spiega con fare concitato l'entità del problema tecnico, che appare alquanto complesso da risolvere: "È saltato completamente l'impianto elettrico qui all'auditorium, adesso stanno provando a riavviare il sistema con un generatore. Al più presto torneremo in onda, non abbandonate Rai1".

Ballando con le Stelle torna in onda

Dopo pochi minuti il problema viene risolto e Milly Carlucci spiega così l'accaduto: "Questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, nonostante crediamo nella sua infallibilità e possono succedere cose incredibili come queste. Ma siamo qui, non abbiamo perso il nostro entusiasmo, ovviamente c'è stata un'interruzione ma riprendiamo il filo della storia".