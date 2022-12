Ballando con le stelle, vince Luisella Costamagna. Andrea Delogu: “Basita, rivedere il regolamento” Andrea Deloigu, conduttorice Rai e amica di Ema Stokholma, commenta delusa la vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le stelle: “Sono basita, rivedrei il televoto e il regolamento”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i commenti ricevuti sui social dalla finale di Ballando con le stelle arriva quello di Andrea Delogu, conduttrice Rai e amica di Ema Stokholma, una delle concorrenti più interessanti di questa edizione. Com’è noto, a vincere la stagione 2022 del talent show condotto da Milly Carlucci sono stati Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna, una vittoria che ha generato qualche comprensibile perplessità a causa dell’infortunio che ha impedito alla giornalista di ballare per settimane.

Andrea Delogu commenta la finale di Ballando con le stelle

Perplessa anche Delogu che, via Twitter, ha commentato la finale di Ballando con le stelle e la mancata vittoria della sua amica Ema Stokholma, collega che era in gara con il maestro Angelo Madonia (diventato il suo fidanzato). “Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po' di regolamento”, ha fatto sapere la conduttrice.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono Ballando con le stelle 2022

È stata la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca a vincere Ballando con le stelle 2022. La giornalista e il suo maestro di ballo sono riusciti a battere Alessandro Egger e Tove Villfort al duello finale e a guadagnarsi la vittoria. Luisella e Pasquale hanno avuto accesso alla finale dopo essere stati ripescati. Il loro rientro in gioco, da superfavoriti peraltro, è stato descritto così dalla giurata Selvaggia Lucarelli: “Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale. È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri. Garko si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti”.