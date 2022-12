Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le stelle 2022 Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le stelle 2022 con una percentuale del 57%. La classifica finale completa premia il percorso di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Battuta la coppia composta da Alessandro Egger e Tove Villfort.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le stelle 2022 con una percentuale del 57%. La classifica finale completa premia il percorso di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che ha vinto battendo la coppia composta da Alessandro Egger e Tove Villfort. Un percorso incredibile per la coppia che è riuscita nella vittoria finale dopo aver superato una serie di prove ardue, critiche e anche polemiche. Il ritiro dopo la sesta puntata per un infortunio, poi il ripescaggio: quest'ultimo aspetto è stato oggetto di critiche da parte di Selvaggia Lucarelli. Secondo posto per Alessandro Egger e Tove Villfort che hanno concluso un ottimo percorso. Terzo posto per Ema Stokholma e Angelo Madonia.

A e B vincono Ballando con le stelle 2022, le sfide della finale

Per effetto della classifica dopo la prima manche si sono configurate queste sfide: Ema Stokholma e Angelo Madonia contro Iva Zanicchi e Samuel Peron (passano il turno Ema Stokholma e Angelo Madonia); Alessandro Egger e Tove Villfor contro Rosanna Banfi e Simone Casula (passano il turno Alessandro Egger e Tove Villfor); Alex Di Giorgio e Moreno Porcu contro Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca (passano il turno Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca).

La sfida finale a tre ha visto infine fermarsi Ema Stokholma e Angelo Madonia proprio all'ultimo step prima di arrivare in fondo. La sfida finale è stata infatti tra Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca e Alessandro Egger e Tove Villfor.

La classifica finale di Ballando con le stelle 2022

Ecco la classifica di Ballando con le stelle 2022 che si è formata dapprima con il termine della prima manche così composta:

Ema Stokholma e Angelo Madonia 11 punti Alessandro Egger e Tove Villfor 10 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 7 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 7 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 5 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron 2 punti

Ballando con le stelle può essere rivisto interamente in streaming su RaiPlay, disponibile attraverso i vari dispositivi abilitati.