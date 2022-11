Ballando con le stelle, Ema Stokholma: “Con Angelo Madonia è amore” Ema Stokholma ammette a Ballando con le stelle la relazione in corso con Angelo Madonia, suo insegnante di ballo: “Da parte mia è amore”. Ma lui non si sbilancia.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ema Stokholma ha ammesso di essersi innamorata di Angelo Madonia, suo insegnante di danza a Ballando con le stelle. È accaduto nel corso della puntata del talent show andata in onda sabato 19 novembre. La conduttrice e il ballerino si stanno frequentando da qualche tempo e sebbene i sentimenti di entrambi siano emersi nel corso delle puntate, nessuno dei due aveva voluto dare un nome a quel legame. Fino a questa sera quando Ema è uscita allo scoperto.

Ema Stokholma ammette i suoi sentimenti per Angelo Madonia

Nel video che ha preceduto l’esibizione di Ema e Angelo, la conduttrice ha ammesso i suoi sentimenti per il coreografo non senza tradire un certo imbarazzo: “Mi imbarazzo perché c’è dell’amore. Posso dirlo? È imbarazzante però posso dirlo. C’è dell’amore, da parte mia c’è”. Angelo, invece, è apparso più misurato: “A 38 anni la parola ‘fidanzato' non me la concedo”. Anche Ema ha ammesso di voler procedere con maggiore lentezza. Non intende lasciarsi andare per paura di investire i suoi sentimenti: “Penso sempre che devo stare attenta. La parola ‘amore' mi fa sentire debole. Lui si lascia più andare, sui sentimenti è più libero. Ho paura di permettere a un’altra persona di farmi stare male”.

Angelo Madonia non si sbilancia: “Sono siciliano, le cose le dimostro”

Quando, a fine esibizione, i giurati e Rossella Erra hanno chiesto ad Angelo Madonia di rispondere alla dichiarazione d’amore di Ema Stokholma, il ballerino è sembrato imbarazzato e poco disposto a concedersi sotto il profilo sentimentale, almeno pubblicamente. “Devi rispondere alle parole che ti ha detto Ema”, lo ha spronato Alberto Matano, “Conosco la situazione ed è per questo che ti invito a parlarne”. Ma Madonia non ha raccolto l’invito: “Io sono siciliano. Lei spesso mi chiede come tradurre una parola in siciliano e le rispondo che in Sicilia le cose non si dicono, si fanno”.