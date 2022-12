Guillermo Mariotto su Selvaggia Lucarelli: “Ha la fissa del complotto, dopo la finale scherzavamo” Il giudice storico di Ballando con le Stelle fa un bilancio di questa edizione parlando del caso principale, quello di Selvaggia Lucarelli. “Il suo conflitto di interessi con Biagiarelli in gara andava gestito meglio”. E aggiunge: “Selvaggia, che mi sta simpatica da morire, si batte per le giuste crociate a favore delle donne ma le detesta tutte”.

A cura di Andrea Parrella

Non si placano gli strascichi della finale di Ballando con le Stelle. L'edizione che si è chiusa il 23 dicembre ha generato grandi polemiche non solo per l'esito, una vittoria di Luisella Costamagna inattesa se si considera il ripescaggio in semifinale, ma soprattutto per il fuoco incrociato tra i giudici, in particolare tra Selvaggia Lucarelli e il pubblico, nonché gli altri quattro giudici. Uno dei quali era Guillermo Mariotto, colonna di Ballando con le Stelle sin dalla prima edizione, che in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato i retroscena di quella serata e di questa edizione, non risparmiandosi in giudizi negativi su Lucarelli, ma smorzando anche i toni. "È la narrativa del programma — ha detto lo stilista rispetto alle polemiche —. Ricordiamoci che è una gara di ballo televisiva. Noi dobbiamo intrattenere seriamente. E mai come in questa occasione lo abbiamo fatto, al punto tale da dividere l’Italia in due come se si trattasse di una partita di calcio".

Mariotto attacca Lucarelli ma precisa: "Mi sta molto simpatica"

Non sono mancati gli scontri accesi tra lui e la sua compagna di banco, che in occasione di un attacco a Iva Zanicchi Mariotto ha comparato a una scimmia arrabbiata che lancia escrementi su tutti. "Quella immagine faceva parte della narrativa – ha detto Mariotto – era il momento giusto per evocarla e anche Selvaggia sa che è vero". Quindi, proprio su Lucarelli, che non nega gli stia molto simpatica:

Ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice.

La gestione del caso Biagiarelli

Non mancano le critiche alla collega per la gestione del caso Lorenzo Biagiarelli, il suo compagno in gara: "Il conflitto di interessi andava gestito meglio, con più furbizia: doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena. Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco […] Io lo dico sempre a chi massacro: lo zero è un faro che vi illumina, arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi odia".

Quindi sull'opposizione di Lucarelli alla vittoria di Costamagna, che infattiha ringraziato tutti tranne lei: "Aveva lo swing, così come Garko, mentre Biagiarelli no… Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione".