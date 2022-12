Sfogo di Selvaggia Lucarelli contro il pubblico a Ballando con le Stelle: “Se volete io vado a casa” Diversi momenti di tensione durante la finale di Ballando con le Stelle, con Selvaggia Lucarelli che ha avuto un acceso scontro con il pubblico. Il giorno prima aveva lasciato intendere inoltre che il compagno, Lorenzo Biagiarelli, non sarebbe stato presente: “Accanimento contro di lui”.

A cura di Andrea Parrella

La finale di Ballando con le Stelle è stata anche una resa dei conti di un'edizione difficile, segnata da grandi tensioni in giuria. Al centro del battage Selvaggia Lucarelli, che durante la puntata finale ha avuto diversi momenti di tensione con il pubblico. Spesso le è stato impossibile parlare ed esprimere opinioni, clima che ha raggiunto le massime temperature dopo l'esibizione di Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Quando è toccato a Lucarelli parlare, ha esordito così: "Non è la coreografia migliore che avete fatto ma è stata bella…". Subito i fischi dal pubblico, che hanno stizzito la giurata:

Ragazzi, se volete io vado a casa. Milly, o posso parlare. Questo teatrino è diventato stucchevole, anche perché stavo dicendo che era una bella cosa. Cosa posso dire? Ditemelo voi. Bravi. Da ora in poi saranno tutti così.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

Mentre Milly Carlucci provava a ristabilire la calma, Lucarelli ha aggiunto: "La persona che fa fare le smorfie al pubblico eviti di farlo. Mi sono stancata, non riesco a finire un pensiero. Mi eravate piaciuti, bravi". Parole che hanno destato anche una reazione di Mariotto, al suo fianco, intento a negare che ci fosse qualcuno tra il pubblico intenzione a provocare una reazione negativa nei confronti della collega.

"Accanimento contro Lorenzo Biagiarelli"

Già prima della puntata c'era stato uno sfogo sui social di Selvaggia Lucarelli, a margine di fatto il perno attorno al quale il programma da anni si articola. Quest'anno ancora di più, dato l'elemento Biagiarelli, il suo compagno che ha fatto parte del cast nelle prime puntate, per poi essere eliminato. Lorenzo Biagiarelli durante la finale non era presente in studio come è previsto per i concorrenti eliminati. La spiegazione di questa assenza l'ha fornita proprio Lucarelli, raccontando in accompagnamento a un video che ricostruisce una sorta di accanimento contro Biagiarelli, di "accuse che hanno provocato shitstorm su di lui violentissime". Aggiungendo:

