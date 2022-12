Luisella Costamagna: “Ringrazio parte della giuria di Ballando”, esclusa Selvaggia Lucarelli Luisella Costamagna, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, esclude Selvaggia Lucarelli dai ringraziamenti seguito alla vittoria a Ballando con le stelle: “Condivido la coppia con quattro quinti della giuria”.

A cura di Stefania Rocco

Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le stelle 2022 insieme al maestro Pasquale La Rocca, è stata ospite di Alberto Matano a La vita in diretta. Il trionfo della giornalista è stato segnato da un gran numero di polemiche che hanno trovato voce, almeno in diretta, nel giudizio della giurata Selvaggia Lucarelli che, fin dalle prime battute della finalissima, aveva evidenziato l’ingiustizia legata al trionfo della collega, rientrata in gioco dopo un lungo infortunio. “Luisella si è infortunata durante la prima puntata. Balla per 4 o 5 puntate seduta, quindi sostanzialmente ballicchia, non balla più per altre puntate. Arriva bella fresca in semifinale, rientra e si fa la finale. È giusto tutto questo nei confronti degli altri?”, aveva lamentato la giornalista. A quella polemica, mostrata nello studio di Matano, Luisella ha scelto di non rispondere.

Luisella Costamagna: “Non ho voglia di polemiche”

Nello studio de La vita in diretta, di fronte al video della contestazione di Lucarelli e al post della giornalista letto in diretta da Matano, Costamagna non ha voluto replicare: “Molte delle cose che mi leggi non sono vere. Non ho voglia di fare polemiche. Abbiamo vinto e abbiamo una coppia che non ho ancora ritirato. Voglio condividerla con Pasquale, con Milly Carlucci e con le coppie che hanno ballato perché hanno alzato l’asticella, garantendoci una vittoria ancora più gratificante. La condivido con quattro quinti della giuria, con te, con Rossella Erra, con Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale che ci hanno sempre valutato in maniera serena, corretta e competente”.

Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le stelle: “Non avevo mai ballato”

“Sono felicissima. Non me lo aspettavo. Ho combattuto fortissimamente con Pasquale sul ripescaggio però la finale è stata una sorpresa”, ha ammesso la giornalista nello studio del programma di Rai1. La donna ha confermato di avere imparato a ballare solo grazie al maestro Pasquale La Rocca: “Non avevo mai ballato prima. Ho fatto un anno di danza quando avevo 6 anni. Ballo alle feste ma non ho mai ballato professionalmente, né ho mai fatto corsi”.