Chi è Pasquale La Rocca, l’insegnante di Luisella Costamagna ha sempre vinto Ballando con le Stelle “Tu sei come una macchina truccata”, gli ha detto Selvaggia Lucarelli sottolineando la sua bravura. Chi è Pasquale La Rocca, l’insegnante di Luisella Costamagna che ha trionfato in tutte le edizioni di Ballando con le Stelle alle quali ha partecipato in Belgio e in Irlanda.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale di Ballando con le Stelle 2022 ha fatto spazio al rientro in gara di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, ripescati nel corso della seconda semifinale dopo l'eliminazione iniziale, dovuta principalmente ai problemi fisici della giornalista, colpita da problemi nelle prime puntate di questa edizione. Dall'eliminazione al possibile trionfo il passo è breve, visto che Costamagna e La Rocca sono tornati ad essere i favoriti per la vittoria di Ballando con le Stelle.

La ragione non è solo la bravura di Luisella Costamagna, che ha dimostrato da subito grande predisposizione, ma anche le qualità di pasquale La Rocca, che è arrivato all'edizione italiana di Ballando con le Stelle dopo essersi affermato per ben tre volte all'estero, sia in Belgio che in Irlanda. un en plein, visto che tre sono le edizioni alle quali La Rocca ha partecipato in qualità di insegnante dal 2019 in poi, con la possibilità di proseguire in questa scia positiva portando a casa la vittoria anche qui in Italia.

La carriera di Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca è un maestro di ballo di 33 anni, originario di Napoli dove nasce il 24 giugno 1989. Il suo percorso nella danza inizia nel 2003, anno in cui inizia la sua attività in questo mondo, riuscendo con la vittoria di molti titoli a raggiungere il livello di professionista esattamente dieci anni dopo, nel 2013, quando entra a entra a far parte del cast di Burn the Floor di Broadway. uno show che gli permette di girare il mondo e farsi conoscere molto affermandosi nella danza da sala e latina.

La vittoria nel 2022 in Irlanda

L'arrivo a Ballando con le Stelle e le vittorie

Il 2019 coincide con il suo approdo in televisione. Pasquale La Rocca entra a far parte del cast sia di Ballando con le Stelle Belgio che dell'edizione in Irlanda. In Belgio si impone subito, vincendo la prima edizione alla quale prende parte, replicando l'impresa in Irlanda dove il programma si svolge nello stesso anno e torna poi nel 2022, quando si ripete ancora una volta.

La Rocca con Julie Vermeire, sua partner a Ballando con le Stelle in Belgio nel 2019.

Selvaggia Lucarelli a Pasquale La Rocca: "Sei come una macchina truccata"

La sua fama lo precede e non è un caso che nel corso della finale i giudici hanno esaltato soprattutto il suo lavoro. Proprio Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che, al netto della bravura di Costamagna, riesca difficile comprendere se la riuscita delle loro esibizioni non sia da attribuire principalmente al lavoro di La Rocca con le sue coreografie: "Tu sei come una macchina truccata, non dovresti nemmeno competere perché sei oltre".