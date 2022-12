Luisella Costamagna minaccia azioni legali: “Pazienza finita, basta con la spazzatura” Luisella Costamagna, vincitrice di Ballando con le stelle insieme a Pasquale La Rocca, minaccia azioni legali nei confronti di chi, nelle ultime opre, l’ha pesantemente insultata: “Non mi tappo le orecchie di fronte agli insulti”.

A cura di Stefania Rocco

La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle è diventata sul caso televisivo del momento. La giornalista e il suo maestro di ballo hanno vinto l’edizione 2022 del talent show condotto da Milly Carlucci dopo essersi ritirati a causa di un infortunio di Luisella nel corso della prima puntata, Tornati in gioco grazie al ripescaggio, sono arrivati in finale e hanno vinto. Ma la coppa è stata contrastatissima da una parte del pubblico e dalla giurata e giornalista Selvaggia Lucarelli che ha posto l’accento, a più riprese, sulla presunta ingiustizia connessa alla vittoria.

Luisella Costamagna: “Non mi interessano le polemiche”

Luisella ha già replicato alle critiche incassate in questi giorni. Lo ha fatto a voce bassa, rivendicando la soddisfazione per la vittoria e il disinteresse nei confronti delle critiche che l’hanno investita. Ma qualche ora fa, via Instagram, la giornalista è passata al contrattacco, scagliandosi soprattutto contro gli autori degli insulti ricevuti in rete:

Qualche semplice fatto messo in fila.

Ho partecipato a Ballando con le stelle per ballare. Perché è un bel gioco. L’ultima cosa che mi interessava era la polemica.

Ora scopro che per qualcuno (una minoranza rumorosa) non è un gioco ma una guerra, il ballo non conta e l’essenziale è proprio la polemica.

Le critiche sono legittime, per carità. A differenza di altri, non ho mai cancellato nessun commento, nemmeno i più turpi (ma la pazienza non è infinita: le prossime ingiurie gravi comincio a girarle al mio avvocato). Ma posso non tapparmi le orecchie di fronte all’insulto, alla calunnia, a chi offende perfino i miei cari? Ascolto il dissenso, non la spazzatura.

La vincitrice di Ballando con le stelle: “Si contesta il regolamento”

Costamagna ha quindi elencato i motivi per i quali ritiene non solo legittima, ma meritata la vittoria agguantata con Pasquale La Rocca: “La foto che ho pubblicato ieri ferma un momento preciso della finalissima: quello in cui da mezz’ora, con noi impalati in pista, si discuteva non sulla qualità del ballo ma sul mio diritto a essere lì, diritto sancito dal regolamento. Un po’ come se un guardalinee fermasse la finale di Champions per mettere in discussione la regola del fuorigioco. Non potevo ascoltare oltre”. E ha concluso: