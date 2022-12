Luisella Costamagna reagisce alle polemiche sulla vittoria a Ballando: “Non rovinatemi la festa” Luisella Costamagna reagisce infischiandosene delle polemiche sulla sua vittoria a Ballando con le stelle e al caos sulle presunte votazioni compromesse. “Ho messo in gioco tutta me stessa. I voti mancanti sui social sono stati compensati dalla giuria”.

A cura di Giulia Turco

Non si placa la polemica per la vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le stelle 2023. La giornalista si è classificata prima nella finale del 23 dicembre, grazie ad un ripescaggio arrivato in seguito alla sua uscita dal gioco, risalente allo scorso novembre, a causa di un infortunio. Secondo alcuni una gara del tutto compromessa, una vittoria immeritata e un andamento dell’ultima serata decisamente ambiguo. Costamagna, sommersa dalle polemiche, reagisce infischiandosene.

La reazione di Luisella Costamagna alle polemiche

Dal canto suo la vincitrice non sembra abbia voluto dare troppo peso alle polemiche. Sui social è comparso un messaggio ironico che lascia intendere totale indifferenza: uno scatto di lei con le dita nelle orecchie e una didascalia sibillina: “Ogni riferimento a fatti o persone è assolutamente casuale”. Della serie ‘me ne infischio'. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera poi ha fatto valere le sue ragioni, spiegando che non si sarebbe mai aspettata la vittoria: “Era una possibilità, ma non era nei miei programmi, non sono partita per vincere”.

Sulla polemica che ha portato anche il Codacons a voler indagare sulle votazioni della finale, la giornalista ha replicato: “Trovo possa essere illegittimo anche rovinare la festa, io mi sono giocata tutta me stessa”, ha detto. Per il resto non ha mostrato alcun risentimento. “Non sono al corrente di questa polemica. Come ogni anno i voti sono pubblici, e quest'anno è stata anche messa in campo una "task force" col compito di "vigilare" che non ci fossero irregolarità, o "fluttuazioni" sospette nei voti”, ha assicurato. “Questa edizione ha generato molte polemiche che poco hanno avuto a che vedere con i passi di danza, ma i crismi della competizione sono inevitabili in un programma di quattro ore che poi registra il 30 per cento di audience”.

Chi ha polemizzato sulla vittoria di Costamagna

A sollevare le prime polemiche ci ha pensato in diretta Selvaggia Lucarelli. La giudice ha sottolineato come il partner di ballo di Costamagna abbia vinto 3 edizioni su 3 di Ballando con le stelle, affidando a lui il merito della vittoria. “È chiaro Luisella, che lui ha qualcosa in più, non prenderla sul personale”. Inoltre la giudice ha evidenziato la lunga pausa che la concorrente si è presa dalla pista per via dell’infortunio: “Garko si è infortunato ballando e se ne va. Lei ha avuto tempo di riprendersi, per me è ingiusto nei confronti degli altri concorrenti”.

Le proteste sono arrivate anche da parte del corpo di ballo. Il maestro Simone Arena ad esempio ha espresso non solo dubbi sul regolamento, ma ha comunicato la sua decisione di lasciare per sempre il format, almeno nella sua versione italiana. “Trasmette i valori positivi come l’impegno, la genuinità, la passione”, ha spiegato sui social. “Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente e purtroppo l’avevo già capito sin dall’inizio”.