Ballando con le Stelle, l’insegnante Simone Arena: “Vado via, avevo capito tutto dall’inizio” Dopo il finale contestato della trasmissione, l’insegnante che quest’anno aveva partecipato in gara con Marta Flavi si toglie qualche sassolino: “Mi dispiace che questo format in Italia non rispecchi i valori dell’impegno, della genuinità e della passione”.

A cura di Andrea Parrella

Il finale a sorpresa di Ballando con le Stelle 2022 sta assumendo i caratteri di una sorta di giallo, conla vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Roccaaccompagnato da grosse polemiche relative al regolamento del programma. Chi ha visto l'ultima puntata saprà, infatti, che Costamagna e La Rocca (vincitore di tutte le edizioni all'estero di Ballando a cui ha preso parte e ora anche di quella italiana) si erano trovati costretti a lasciare la gara per un'infortunio della giornalista, per poi essere ripescati nella seconda semifinale e uscire vincitori. Meccanismo che non è piaciuto a molti fan, visto che il televoto parrebbe essere andato in una direzione completamente diversa rispetto all'esito finale.

Il post di Simone Arena contro il programma

Ora che la polemica è partita, arrivano proteste non solo dall'esterno (Andrea Delogu, amica di Ema Stokholma che è stata sempre tra le preferite del pubblico, ha espresso dubbi sul regolamento), ma anche dall'interno. Durante la puntata era stata proprio Selvaggia Lucarelli a contestare l'andamento della gara, ma a lei in queste ore Simone Arena, insegnante di Marta Flavi che ha preso parte a questa edizione, si è espresso sui social in tono polemico, non solo mettendo in dubbio l'onestà del programma, ma anche annunciando di non avere più intenzione di proseguire nella sua collaborazione con Ballando con le Stelle. Ecco la sua premessa:

Il format DWTS (Dancing with the stars, ndr) o in Italia chiamato con l'esatta traduzione è un forma che adoro in cui ho avuto modo di partecipare e anche l'onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e in cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienza. Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l'impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L'ho sempre visto come fonte di ispirazione artistica e umana.

Arena annuncia l'addio: "Vado altrove"

Simone Arena, che come La Rocca ha iniziato la sua esperienza a Ballando con le Stelle nella sua edizione belga, ha quindi attaccato esplicitamente l'edizione italiana del programma, cui si è aggregato quest'anno per la prima volta: "Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall'inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa che chi dice la verità è scomodo. Credo sempre nell'onestà, nell'impegno e nella genuinità. E credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest'ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto. Mi auguro che anche in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Io nel frattempo vado altrove".

L'accusa di Arena a Ballando con le Stelle

Dopo aver chiaramente insinuato il dubbio in chi legge, Arena non aggiunge altro, limitandosi a dire che chi lo ha seguito sa di cosa parla, ma allo stesso tempo alimentando la percezione, in chi lo legge, che possa esserci qualcosa di poco chiaro nel programma: "Non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia accaduto perché non credo meritino la mia attenzione, chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quello che hanno voluto sapere, ci vediamo in pista, viva la danza".