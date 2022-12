Alex Di Giorgio protesta per la finale di Ballando con le Stelle: “Confuso andamento della serata” Il nuotatore, eliminato con Moreno Porcu dalla coppia che poi ha vinto, contesta il regolamento del programma.

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dalla finale di Ballando con le Stelle, anche Alex Di Giorgio fa sentire la sua voce e protesta apertamente per l'esito della gara. In coppia con Moreno Porcu, Di Giorgio è stato la prima vittima della coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca, vincitori di questa edizione dopo essersi ritirati a causa di un infortunio della giornalista, poi ripescati in semifinale e trionfatori grazie soprattutto al sostegno della giuria.

Con un post pubblicato sui social, Di Giorgio ha ringraziato soprattutto Selvaggia Lucarelli, che nel corso della serata aveva fatto emergere un'asimmetria nel regolamento, proprio in relazione al fatto che Costamagna e La Rocca, pur essendo bravissimi, avessero di fatto partecipato a poche puntate rispetto a tutte le altre coppie in gara. Queste le parole di Di Giorgio:

Volevo sottolineare il Coraggio di @selvaggialucarelli nel sollevare delle giuste considerazioni su un fumoso e confuso andamento della serata di ieri. Lei non ha avuto paura di andare contro corrente.. infatti, lei esprime SEMPRE i suoi Giudizi senza compromessi di sorta.

Per quanto mi riguarda, io non ho avuto alcun timore di esprimere davanti a tutti, con la consueta educazione, la mia delusione per non aver potuto presentare altri 2 balli che racchiudevano e rappresentavano tutto il nostro percorso.

Partecipare?! “Un Piffero!” 🙂

Il nuotatore aveva già protestato, seppur educatamente, proprio dopo l'eliminazione arrivata per pochissimi voti di distanza rispetto a Costamagna e La Roca. "Mi dispiace non poter eseguire gli altri due balli che avevamo preparato", aveva detto sottolineando che, da sportivo, l'idea di partecipare senza vincere non era da prendere in considerazione. La protesta di Alex Di Giorgio è in linea con un clima turbolento calato sul programma nelle ultime ore. Molto duro anche il commento dell'insegnante Simone Arena, che ha annunciato il suo addio al programma proprio perché colpevole di non dare spazio ai valori dell'impegno e della genuinità e della passione.