A Ballando, D’Urso contesta a Lucarelli di tifare per Fialdini: “Ma davvero stai rosicando a questi livelli?”

Serata ad alta tensione a Ballando con le Stelle, dove Barbara D’Urso è tornata al centro della scena dopo una discussione con Selvaggia Lucarelli. La replica della giudice all'accusa di star favorendo Francesca Fialdini: "Sei diventata la Tv trash che hai sempre fatto".

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Dopo l’esibizione con Pasquale La Rocca, Ivan Zazzaroni è stato il primo a intervenire, sottolineando la difficoltà del ballo: “Credo che Pasquale La Rocca abbia preteso tanto da Barbara questa sera, forse hai rischiato un po’ troppo”. Un'opinione condivisa anche da Fabrio Canino, che ha accusato il maestro di starsi comportando come "il ballerino star", mettendo a rischio l'esibizione con ritmi troppo elevati. Ma a incendiare la discussione è stato Matteo Addino, giudice del popolo, che ha accusato i giudici di favorire Francesca Fialdini e non dare giudizi equi. D'Urso è intervenuta, dicendo la sua: "Nel mio concetto di giuria, un giurato non dovrebbe già dire adesso su chi punta per la vittoria", riferendosi a Selvaggia Lucarelli.

"Sei diventata la Tv trash che hai sempre fatto"

Quest'ultima, quindi, ha risposto accusando l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 di "star rosicando", spiegando di non aver mai detto di tifare per Fialdini, ma di aver risposto a una domanda postale a Tv Talk: "Ho detto che punto su di lei, non che ho una preferenza". E ancora: "Io non voglio litigare, sei diventata la Tv trash che hai sempre fatto". Un rapporto tra le due che non accenna a migliorare, almeno per il momento, visto che se proprio la giurata nella scorsa puntata l'aveva accusata di non star facendo abbastanza show, dando origine a una discussione analoga. Alla fine, i giurati si sono espressi con i loro voti e Barbara D'Urso ha conquistato ben 37 punti, compreso il 6 di Selvaggia Lucarelli.